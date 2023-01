Urodzony w Salzburgu Savic występował w młodzieżowych reprezentacjach Austrii. Z RB Salzburg i Olimpiją Lublana zdobył mistrzostwa kraju. W swojej karierze ma także epizod w holenderskiej Rodzie Kerkrade.

W 2020 roku trafił do Wisły Kraków - w ciągu dwóch lat gry w ekstraklasie strzelił pięć bramek i zanotował osiem asyst (w 52 meczach). Latem 2022 roku, gdy Wisła spadła do 1. ligi, Savic wyjechał z Polski i został graczem tureckiego klubu Tuzlaspor. Dwa tygodnie temu rozwiązał tam umowę i jako wolny zawodnik podpisał krótki kontrakt z poznańskim klubem. Obie strony zawarły w niej opcję przedłużenia współpracy do czerwca 2024 roku.

Cieszę się, że wracam do ekstraklasy, bo uważam, że to dobra liga. Polska też jest dla mnie fajnym miejscem do życia. Jako zawodnik Wisły miałem okazję grać kilka razy przeciwko Warcie i pamiętam, że zawsze były to trudne mecze. Warta jest na dobrym miejscu w tabeli. Zespół ma za sobą udaną rundę, ale oczywiście każdy chce teraz osiągnąć jeszcze więcej i grać jeszcze lepiej. Zamierzam pomóc drużynie w osiągnięciu tych celów - powiedział Savic, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Austriak nie jest jedynym piłkarzem, który trafił do Warty w ostatnim czasie. Klub ze stolicy Wielkopolski wypożyczył do końca sezonu 21-letniego pomocnika Radomiaka Nikolasa Korzenieckiego.

"Zieloni" na inaugurację rundy rewanżowej podejmować będą w sobotę (godz. 15) lidera ekstraklasy Raków Częstochowa.