W poprzednim sezonie Blazic występował w Angers SCO, które spadło z francuskiej ekstraklasy. Słoweniec rozegrał w lidze 24 mecze i strzelił dwa gole.

Najwięcej spotkań nowy nabytek Lecha zaliczył w węgierskim Ferencvarosi TC, z którym rywalizował także w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy. Ma również na koncie 25 meczów w drużynie narodowej - występował w spotkaniach Ligi Narodów oraz w eliminacjach do mistrzostw świata i Europy.

Miha jest stoperem, który ma wzmocnić naszą defensywę. Przed nami długi sezon i wiele spotkań do rozegrania. Jest to doświadczony zawodnik z licznymi występami czy to w reprezentacji czy w europejskich pucharach. Oczywiście w przeszłości grał w takich klubach jak Ferencvarosi, a teraz pozyskujemy tego piłkarza po występach w lidze francuskiej – wyjaśnił na klubowej stronie dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.

Od razu po testach medycznych zawodnik udał się na zgrupowanie drużyny do Wronek, gdzie podpisał umowę i rozpoczął przygotowania do nowego sezonu.

Dla mnie Lech to najważniejszy klub w Polsce, który ma wspaniałych kibiców. Śledziłem grę zespołu w zeszłym sezonie w europejskich pucharach czy rok wcześniej, kiedy sięgnął po mistrzostwo Polski. To dla mnie duży krok w karierze i cieszę się, że tutaj trafiłem. Ludzie, miasto, wszystko, co się dzieje. Mam same pozytywne wrażenia od momentu, kiedy tutaj przyjechałem – podkreślił Słoweniec.

Blazic jest drugim nabytkiem Lecha w przerwie letniej. We wtorek kontrakt do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia na kolejny sezon zawarł Elias Andersson. 27-letni lewy obrońca wrócił jednak do Djurgardens IF i rozegra jeszcze dwa mecze w szwedzkiej ekstraklasie. W Poznaniu pojawi się ponownie 18 lipca.