Celem Wieczystej awans do Ekstraklasy

Wojciech Kwiecień w 2020 roku został właścicielem Wieczystej i od tego czasu robi wszystko, by jego klub awansował do Ekstraklasy. Na razie gra jednak w 3. lidze (czarty poziom rozgrywek w Polsce).

W osiągnięciu ambitnego celu mają pomóc kolejne transfery zawodników. Klub z Krakowa przyzwyczaił już kibiców, że co pół roku ściąga do siebie piłkarzy z Ekstraklasy.

Pensja ponad trzy razy większa niż w Ekstraklasie

Najnowszymi nabytkami Wieczystej są Tomasz Swędrowski (Ruch Chorzów) i Michał Trąbka (Stal Mielec). Pierwszy z wymienionych nie ukrywa, że zdecydował się na przenosiny do trzecioligowego zespołu z powodu pieniędzy.

Można rzucać pięknymi hasłami, ale na koniec każdy z nas gra dla pieniędzy. To nasza praca. Nie ukrywam też, że wcześniej nie miałem możliwości zarobienia takich pieniędzy, by zabezpieczyć rodzinę na przyszłość. Teraz taka okazja się pojawiła. Zrobiłem to już po spełnieniu marzenia, którym był występ w Ekstraklasie - powiedział Swędrowski.

Ile więc płaci swoim graczom klub spod Wawelu? Udało mi się dowiedzieć, że Trąbka zarabiał w Stali Mielec ok. 40 tys. złotych miesięcznie, a w Wieczystej ma dostać 30 tys. euro, czyli ok. 130 tys. zł - ujawnił dziennikarz Canal+Sport Adam Zakrzewski na kanale Meczyki.pl.