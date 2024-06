Kacper Chodyna, Claude Gonçalves, Jean Pierre Nsame i Luquinhas to nowi piłkarze, których zakontraktowała Legia. Goncalo Feio nie może narzekać. Trener "wojskowych" już na początku przygotowań do nowego sezonu dysponuje silną kadrą.

Zupełnie inaczej wygląda to w Lechu. W Poznaniu nie dokonano jeszcze żadnego transferu. Na co czekają w Wielkopolsce? Może najpierw chcą kogoś sprzedać. Póki co piłkarze wdali się w sprzeczkę z kibicem w galerii handlowej i w mediach społecznościowych.

Natomiast w Rakowie Częstochowa na razie trwa wietrzenie szatni. Marek Papszun zrezygnował z kilku piłkarzy. A co słychać w Śląsku Wrocław, Jagiellonii Białystok i reszcie ligowej stawki? Dowiesz się oglądając Dziennik Sportowy.