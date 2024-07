Mendes-Dudziński do akademii słynnego portugalskiego klubu trafił w 2021 roku z Pogoni Szczecin.

Mendes-Dudziński związał się z Legią do 2028 roku

19-latek w poprzedni sezonie oprócz rozgrywek drużyny U19 wystąpił w trzech meczach UEFA Youth League. W młodzieżowych reprezentacji Polski - od U15 do U19 - wystąpił 14-krotnie.

Reklama

Młody golkiper posiadający również brazylijskie obywatelstwo z Legią związał się kontraktem ważnym do 2028 roku.

Jestem bardzo szczęśliwy z decyzji o przyjściu do Legii. Dziękuję za tę szansę. Legia to klub z dużą historią - nie tylko krajową, ale i europejską. Ma niesamowitych kibiców, najlepsze obecnie warunki do rozwoju w Polsce i topowe w Europie. Wiem, ze rywalizacja będzie duża, ale lubię wyzwania i chcę je podjąć - powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Mendes-Dudziński.

Wcześniej w letnim okresie transferowym Legię wzmocnili: Kacper Chodyna, Claude Goncalves, Jean-Pierre Nsame i Luquinhas.