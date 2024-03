Biało-czerwoni 21 marca zmierzą się na własnym stadionie w półfinale baraży z Estonią. Jeśli nasze orły poradzą sobie z piłkarskim kopciuszkiem, to w meczu decydującym o awansie ich rywalem pięć dni później na wyjeździe będzie zwycięzca pojedynku Walia - Finlandia.

Z Puszczy można trafić do reprezentacji Polski

Probierz przed zbliżającymi się meczami ma spory ból głowy. Nie wszyscy kandydaci do gry w kadrze są w najwyższej formie, a na niektórych pozycjach panuje istna posucha. Jedną z takich newralgicznych do obsadzenia jest rola defensywnego pomocnika. Idealnym i pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby ustawienie w tym miejscu Jakuba Modera, ale piłkarz angielskiego Brighton dopiero co wrócił do gry, po bardzo długiej przerwie spowodowanej leczeniem kontuzji i nie wiadomo, czy jest już gotów podołać zadaniu.

Inni kandydaci, którzy do tej pory grali u Probierza na tej pozycji swoimi ostatnimi występami nie przekonywali. Dlatego selekcjoner rozgląda się za alternatywą. Opiekun naszej kadry zwrócił uwagę na piłkarza… Puszczy Niepołomice.

Probierz potwierdził kogo ma na radarze

"Wynalazkiem" Probierza jest Wojciech Hajda. Informacja brzmi sensacyjnie, ale selekcjoner potwierdził w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą, że 23-latek faktycznie znajduje się na jego radarze.

Bez Hajdy trudno sobie wyobrazić podstawowy skład beniaminka. W obecnym sezonie Ekstraklasy pomocnik zagrał we wszystkich 23. meczach i zanotował w nich jedną asystę.