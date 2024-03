Engel był opiekunem naszej kadry w latach 2000-2022. Do dziś kibice pamiętają, że na mundial w Korei zabrał Pawła Sibika z Odry Wodzisław.

Engel nie zna potencjału "wynalazku" Probierza

Piłkarzowi od razu przyklejono łatkę - "wynalazek Engela". Teraz szansę na taki tytuł ma Wojciech Hajda z Puszczy Niepołomice.

Jest spora różnica między tymi zawodnikami - zaznacza rozmówca Dziennik.pl. Sibik był uznanym ligowcem. Dobrze znanym na polskich boiskach, a Odra w tamtym czasie należała do ścisłej czołówki Ekstraklasy. Hajda natomiast dopiero co zaistniał na tym poziomie. Jest podstawowym graczem, ale beniaminka, który broni się przed spadkiem - zauważa Engel.

Czy wobec tego taki piłkarz ma szansę zaistnieć w kadrze i czy w ogóle to dobry pomysł, by po niego sięgnąć w kontekście reprezentacji kraju? Były selekcjoner jasno daje do zrozumienia, że nie zna potencjału 23-latka. Nie oglądałem wielu meczów Puszczy, a w tych, które widziałem akurat ten zawodnik nie utkwił mi w pamięci. Jednak z jakiegoś powodu Michał Probierz nim się zainteresował. On wie najlepiej kogo potrzebuje w swoim zespole. Powołanie dla tego młodego chłopaka może okazać się wielką szansą. Akurat na pozycji defensywnego pomocnika po zakończeniu reprezentacyjnej kariery przez Grzegorza Krychowiak jest pustka - mówi szkoleniowiec.

Engel bardziej boi się o obronę niż pomoc

Kłopoty na pozycji numer "6" to niejedyny problem Probierza. Według byłego trenera biało-czerwonych aktualnie najbardziej powinniśmy obawiać się o linię defensywną naszej reprezentacji. Można wymienić kilka nazwisk i ci chłopcy grają nawet w dobrych zagranicznych klubach. Niestety jak zakładają koszulki z orłem na piersi to mają kłopot z bronieniem, a z tego przed wszystkim rozlicza się defensorów. Przeciwnik często grając przeciwko naszej narodowej drużynie nie musi sobie stworzyć wielu okazji, by strzelić gola. Wystarczy jedna, dwie i przegrywamy - martwi się Engel.

Były selekcjoner natomiast spokojny jest o naszych napastników. Zwłaszcza Roberta Lewandowskiego. To cały czas jest jeden z najlepszych snajperów na świecie. Krytyka jaka go spotyka jest niezasłużona. On już nie raz udowodnił, że w kadra może na niego liczyć w barażach o Euro też tak będzie - uspokaja nasz rozmówca.

Engel jest przekonany, że biało-czerwoni zagrają na mistrzostwach Europy. Wierzę w to, ale trzeba sobie jasno powiedzieć - brak awansu byłby wielką wpadką, jak nie katastrofą - zakończył 71-letni trener.