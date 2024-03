Probierz powołał do kadry 27. zawodników. Największym zaskoczeniem są nominacje dla dwóch piłkarzy Jagiellonii Białystok. W oczach selekcjonera uznanie znaleźli Dominik Marczuk i Taras Romanczuk.

Salamon i Moder wracają do kadry po dłuższej przerwie

Pierwszy z wymienionych piłkarzy aktualnego lidera Ekstraklasy jest absolutnym debiutantem w kadrze. Natomiast Romanczuk ma na koncie jeden występ w biało-czerwonych barwach. Zaliczył go za kadencji Adama Nawałki.

Reklama

Reklama

Do reprezentacji po długiej przerwie wraca też Jakub Moder. 2 kwietnia 2022 r. w meczu z Norwich piłkarz Brighton zerwał więzadła w kolanie. Powrót na boisko zajął mu aż 600 dni. Pierwszy mecz po wyleczeniu kontuzji rozegrał pod koniec listopada 2023 roku.

W kadrze znalazło się też miejsce dla Bartosza Salamona. Obrońca Lecha Poznań podobnie jak Moder miał dłuższą przerwę w grze. Jej powodem nie był jednak uraz, a dyskwalifikacja nałożona po wykryciu w organizmie piłkarza niedozwolonych substancji farmakologicznych.

Probierz przed nikim nie zamyka drzwi do kadry

Wśród powołanych brakuje natomiast Arkadiusza Milika. Probierz nie znalazł miejsca dla snajpera Juventusu Turyn. Szkoleniowiec oprócz Roberta Lewandowskiego wolał postawić na takich napastników jak Adam Buksa (Antalyaspor Kulubu), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir) i Karol Świderski (Hellas Verona).

Dokonaliśmy optymalnego na ten moment wyboru. Przeanalizowaliśmy wiele alternatyw, przez kilka miesięcy wraz ze swoimi współpracownikami obserwowaliśmy szeroką grupę zawodników, by podjąć właściwe decyzje. Nie było to łatwe, ale uważam, że piłkarze powołani na marcowe zgrupowanie są tymi, którzy w najlepszy możliwy sposób pasują do naszej aktualnej koncepcji. Bierzemy pod uwagę wielu zawodników i każdego z nich doceniamy. To, że ktoś nie znalazł się dziś na liście powołanych, nie oznacza, że drzwi do kadry narodowej są dla niego zamknięte. Rywalizacja jest cały czas w toku. Wiemy, że wszyscy, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, zostawiają na murawie całe swoje serce. Obecnie mamy jasno określony cel, jakim jest awans do tegorocznych mistrzostw Europy i wierzę, że w tym składzie personalnym jesteśmy w stanie go osiągnąć. Przed nami trudne wyzwanie, lecz przy maksymalnym zaangażowaniu i koncentracji, a także bezcennym wsparciu kibiców awans jak najbardziej jest w naszym zasięgu - uważa selekcjoner drużyny narodowej.

Eliminacje dla Polaków zakończyły się porażką

Reklama

Dla reprezentacji Polski eliminacje do Euro 2024 zakończyły się porażką. W swojej grupie nasi piłkarze zajęli trzecie miejsce za Albanią i Czechami.

To jednak nie przekreśliło ich szans na grę na mistrzostwach Europy w Niemczech. Ostatnią deską ratunku są dwustopniowe baraże. W półfinale podopieczni Probierza zmierzą się z Estonią (21 marca, Warszawa).

Jeśli uda im się pokonać piłkarskiego kopciuszka, to w finale zagrają na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia.

Lista powołanych:

Bramkarze:

Marcin Bułka (OGC Nice), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus FC)

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Empoli FC), Paweł Bochniewicz (sc Heerenveen), Matty Cash (Aston Villa FC), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Jakub Kiwior (Arsenal FC), Tymoteusz Puchacz (1. FC Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Sebastian Walukiewicz (Empoli FC)

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok), Jakub Moder (Brighton&Hove Albion), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce SK), Damian Szymański (AEK FC), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Napastnicy: Adam Buksa (Antalyaspor Kulubu), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Karol Świderski (Hellas Verona)