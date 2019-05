Eden Hazard (pomocnik Chelsea): "Moim marzeniem była gra w Premier League i spełniałem je przez siedem lat, występując w jednym z najlepszych klubów na świecie. Myślę, że ten mecz był pożegnaniem, choć w futbolu nigdy nic wiadomo. Nadszedł jednak czas na nowe wyzwanie. Podjąłem decyzję już dwa tygodnie temu, a za kilka dni wszyscy ją poznają".

Oliver Giroud (napastnik Chelsea, wcześniej Arsenalu): "Te dwa kluby zmieniły moje życie. Jestem wdzięczny Arsenalowi za to, że dał mi szansę na grę w lidze angielskiej. Nie okazywałem wielkiej radości po zdobyciu gola, ale cieszę się, że wywalczyłem z Chelsea trofeum".

Unai Emery (trener Arsenalu): "Chcę przekazać naszym kibicom, że jesteśmy dopiero na początku procesu. Zrobiliśmy w tym sezonie postęp zarówno w lidze angielskiej, jak i w europejskich pucharach. Choć czujemy teraz rozczarowanie, to wiemy, że zrobiliśmy mały krok naprzód. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. Daliśmy z siebie wszystko, ale Chelsea obecnie jest od nas lepsza i należą jej się gratulacje. W pierwszej połowie nie pokazaliśmy wiele poza interwencjami Petra Cecha. Później popełniliśmy błędy, za które zostaliśmy ukarani".

Petr Cech: (kończący karierę bramkarz Arsenalu): "Kibice nie są w stanie zobaczyć, jak wiele pracy wykonywaliśmy na co dzień przez cały sezon. Łatwo powiedzieć, że wracamy do domu z pustymi rękami, że nie mamy trofeum. Sam bardzo chciałem sięgnąć po puchar. Mogę jednak wszystkich zapewnić, że to wszystko zaprocentuje. Do końca czerwca jestem piłkarzem Arsenalu i jeszcze nie zdecydowałem, co będę robił później".