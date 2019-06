Decyzja CAS jest wynikiem porozumienia między dwiema stronami, które stawiły się przed trybunałem - AC Milan i Europejską Unią Piłkarską. UEFA wskazywała, że klub z Lombardii naruszył zasady finansowego fair play w trzech ostatnich latach. Aby rozwiązać ten problem Milan był skłonny zrezygnować z udziału w najbliższej edycji LE.

W ostatnim sezonie Milan zajął piąte miejsce w ekstraklasie włoskiej. Zabrakło mu punktu, aby uplasować się na czwartej pozycji, co zapewniłoby mu miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów i poprawiło sytuację finansową o ok. 50 mln euro.

Finansowe fair play (FFP) to zbiór reguł, które mają zwalczać nieograniczone "pompowanie" pieniędzy do klubów przez bogatych sponsorów i właścicieli. W myśl tych przepisów wydatki mają być uzależnione od przychodów, a straty nie mogą przekroczyć określonych kwot. FFP ma wyrównywać szanse i nie dopuścić do pogłębiania się różnic między kilkoma największymi klubami w Europie a resztą stawki.