Losowanie odbyło się w piątek w Monako. W fazie grupowej LE wystąpi 48 zespołów. Nie ma wśród nich klubów z Polski. Legia przegrała w czwartek w Szkocji 0:1 - tam też padł jedyny gol tego dwumeczu - natomiast we wcześniejszych rundach odpadły Cracovia, Lechia Gdańsk i Piast Gliwice.

Dynamo Kijów, którego piłkarzem jest Tomasz Kędziora, trafiło do grupy B z FC Kopenhaga, Malmoe FF i FC Lugano. Wydaje się, że silniejszych rywali będą mieli Jacek Góralski i Jakub Świerczok z Łudogorca Razgrad - w grupie H zmierzą się z CSKA Moskwa, Espanyolem Barcelona i Ferencvarosem Budapeszt.

Podczas ceremonii w Monako ogłoszono także zwycięzcę plebiscytu na najlepszego piłkarza Ligi Europy w sezonie 2018/19. Został nim Belg Eden Hazard, który przyczynił się do triumfu Chelsea Londyn w tych rozgrywkach. Później przeniósł się za ok. 100 milionów euro do Realu Madryt, gdzie dotychczas nie mógł wystąpić z powodu kontuzji.

Pierwsze mecze fazy grupowej zostaną rozegrane 19 września, ostatnie - 12 grudnia. Finał tegorocznej edycji LE odbędzie się 27 maja w Gdańsku.

Podział na grupy:

Grupa A: Sevilla, APOEL Nikozja, Karabach Agdam, F91 Dudelange

Grupa B: Dynamo Kijów, FC Kopenhaga, Malmoe FF, FC Lugano

Grupa C: FC Basel, FK Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Grupa D: Sporting Lizbona, PSV Eindhoven, Rosenborg Trondheim, LASK Linz

Grupa E: Lazio Rzym, Celtic Glasgow, Rennes, CFR Cluj

Grupa F: Arsenal Londyn, Eintracht Frankfurt, Standard Liege, Vitoria Guimaraes

Grupa G: FC Porto, Young Boys Berno, Feyenoord Rotterdam, Glasgow Rangers

Grupa H: CSKA Moskwa, Łudogorec Razgrad, Espanyol Barcelona, Ferencvaros Budapeszt

Grupa I: VfL Wolfsburg, KAA Gent, Saint-Etienne, FK Ołeksandrija

Grupa J: AS Roma, Borussia Moenchengladbach, Istanbul Basaksehir, Wolfsberger AC

Grupa K: Besiktas Stambuł, Sporting Braga, Wolverhampton Wanderers, Slovan Bratysława

Grupa L: Manchester United, FK Astana, Partizan Belgrad, AZ Alkmaar