Do przerwy Manchester prowadził tylko 1:0 po golu Odiona Ighalo. Jednak im bliżej było końca spotkania, tym skuteczniej goście grali. Po niespełna godzinie gry podwyższył Daniel James. Trzecią bramkę w 82. minucie zdobył Juan Mata, natomiast Mason Greenwood i Andreas Pereira na listę strzelców wpisali się już w doliczonym przez sędziego czasie gry.

Dla FC Basel gole strzelali Samuele Campo w 27. minucie, Kevin Bua w 73. i Fabian Frei w 85.

Na własnym obiekcie zwyciężyć na razie udało się tylko piłkarzom Istanbul Basaksehir. Turecki zespół wygrał z FC Kopenhaga 1:0, a jedyną bramkę w końcówce z rzutu karnego zdobył Edin Visca.

Z powodu epidemii koronawirusa nie odbyły się dwa zaplanowane na czwartek spotkania: Sevilla FC - AS Roma oraz Inter Mediolan - Getafe CF. Roma nie otrzymała zezwolenia od władz hiszpańskich na lądowanie samolotu. Natomiast władze Getafe nie chcąc ryzykować zdrowiem piłkarzy i pozostałych pracowników odmówiły przybycia do Mediolanu. We Włoszech, jeśli chodzi o Europę, jest najwięcej przypadków zarażenia i śmierci ludzi.

Przy pustych trybunach natomiast grano w Linzu. Kibiców nie będzie także na rozpoczętym o godzinie 21.00 meczu Olympiakos Pireus - Wolverhampton Wanderers. Koronawirusa stwierdzono u właściciela greckiego klubu Evangelosa Marinakisa.

Finał Ligi Europy 2019/2020 zostanie rozegrany 27 maja w Gdańsku.

Wyniki i program meczów 1/8 finału Ligi Europy:

LASK Linz - Manchester United 0:5 (0:1)

Eintracht Frankfurt - FC Basel 1893 0:3 (0:1)

Istanbul Basaksehir FK - FC Kopenhaga 1:0 (0:0)

Rangers FC - Bayer 04 Leverkusen (godz. 21.00)

Olympiakos Pireus - Wolverhampton Wanderers (21.00)

VfL Wolfsburg - Szachtar Donieck (21.00)

Spotkania Sevilla FC - AS Roma oraz Inter Mediolan - Getafe CF nie odbyły się w czwartek z powodu epidemii koronawirusa.