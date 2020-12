Lech w grupie D wygrał tylko jedno spotkanie - u siebie ze Standardem Liege (3:1) i z dorobkiem trzech punktów zajmuje trzecią lokatę. By zająć wyższe miejsce, premiowane awansem do 1/16 finału, musi w czwartek pokonać w Lizbonie Benfikę oraz za tydzień na własnym stadionie Rangers FC i dodatkowo liczyć na to, że któryś z tych rywali straci punkty w pojedynkach z Belgami. Portugalczycy i Szkoci mają na koncie po osiem punktów i są już praktycznie jedną nogą w kolejnej fazie rozgrywek.

Reklama

"Benfica i Rangersi są faworytami tej grupy, to też pokazują. To dwa bardzo dobre i mocne zespoły. Musiałoby się dużo wydarzyć, żebyśmy wyszli z tej grupy. Jednak dopóki jest szansa na awans, będziemy o to walczyć" - podkreślił Żuraw.

W pierwszym spotkaniu w stolicy Wielkopolski Benfica wygrała 4:2, choć poznaniacy pokazali dobry ofensywny futbol i zebrali dużo pozytywnych recenzji za swój występ. Trener wicemistrza Polski liczy, że jego podopieczni zagrają zdecydowanie lepiej w defensywie.

"Kluczem do dobrego wyniku będzie konsekwentna gra w defensywie. Nie możemy popełniać takich błędów jak podczas pierwszego meczu w Poznaniu. Uważam, że wtedy zagraliśmy dobrze, ale błędy pod własną bramką zadecydowały o porażce" - zaznaczył.

Lechici w Lizbonie wystąpią bez lidera drugiej linii Portugalczyka Pedro Tiby, któremu przytrafił się drobny uraz oraz serbskiego obrońcy Djordje Crnomarkovicia. Do składu wrócił napastnik Mohammad Awwad.

Mecz 5. kolejki LE Benfica - Lech rozegrany zostanie w czwartek o godz. 21. O tej samej porze rozpocznie się inne spotkanie grupy D Rangers FC - Standard.