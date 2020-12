Rangers, podobnie jak Benfica Lizbona, ma 11 punktów i awansu do 1/16 finału nikt już tym drużynom nie odbierze. Lech i Standard Liege zgromadziły tylko po trzy "oczka".

Podopieczni Stevena Gerrarda mają lepszy bilans bezpośrednich meczów z Benficą - po remisach na wyjeździe 3:3 i u siebie 2:2. To oznacza, że jeśli w czwartek pokonają Lecha w Poznaniu, zakończą fazę grupową na pierwszym miejscu, niezależnie od wyniku spotkania Standardu z lizbończykami w Liege.

Gerrard przyznał jednak, że równie ważne jest dla niego niedzielne, ligowe spotkanie z Dundee United.

"Muszę zrobić to, co właściwe dla zespołu. Zobaczymy, jak będzie przebiegać regeneracja. To dla mnie trudna sytuacja. Oczywiście, że chcemy zająć pierwsze miejsce w grupie, ale jednocześnie mecz z Dundee United też ma dużą wagę. Nie będziemy zmieniać ośmiu czy dziewięciu osób w składzie, ale jakieś rotację muszą być. Postaram się wybrać zespół, który wykona zadanie, i jednocześnie zadbać o tę szerszą perspektywę" - zapowiedział szkoleniowiec Rangers po zwycięstwie nad Ross County 4:0 w minioną niedzielę.

Szansa na trzecie miejsce

Lech ma z kolei lepszy bilans od Standardu - zwycięstwo 3:1 i porażka 1:2. Jeśli zdobędzie nie mniej punktów od belgijskiego zespołu, będzie trzeci w grupie. Tak czy inaczej "Kolejorza" wiosną w europejskich pucharach zabraknie.

Walka o awans rozstrzygnięta jest także w kilku innych grupach. Znanych jest już 18 zespołów, które awansują do fazy pucharowej, z LE dołączy do nich jeszcze sześć, a stawkę uzupełni osiem drużyn z trzecich miejsc w grupach Ligi Mistrzów.

Najciekawsza jest sytuacja w grupie F, w której z 10 punktami prowadzi Napoli (Piotr Zieliński, czekający na transfer Arkadiusz Milik), ale o dwa mniej mają Real Sociedad i AZ Alkmaar. W czwartek drużyna z San Sebastian zagra w Neapolu, zaś zamykająca tabelę HNK Rijeka podejmie AZ Almaar.

Z grupy A, w której pewna pierwszego miejsca jest już Roma, wciąż może awansować inny zespół mający w kadrze Polaka - CFR Cluj, z rezerwowym bramkarzem Grzegorzem Sandomierskim. Trzeci w tabeli mistrz Rumunii zagra w 1/16 finału, jeśli w czwartek pokona na wyjeździe mającą o dwa punkty więcej ekipę Young Boys Berno.

W planowanym terminie nie odbędzie się spotkanie pewnego awansu zespołu Villarreal z wyeliminowanym już na pewno Karabachem Agdam. Powodem jest duża liczba zakażeń Covid-19 w azerskim klubie. O drugie miejsce w grupie I powalczą w Izraelu Maccabi Tel Awiw - 8 punktów i Sivasspor - 6.

Obok Rangers, Benfiki, Romy i Villarreal awans zapewniły sobie dotychczas: Arsenal Londyn, Slavia Praga, Bayer Leverkusen, Granada, PSV Eindhoven, Leicester City, Sporting Braga, Lille, AC Milan, Royal Antwerpia, Tottenham Hotspur, Dinamo Zagrzeb, Hoffenheim i Crvena Zvezda Belgrad.