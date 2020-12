Lider szkockiej ekstraklasy, wciąż niepokonany w tym sezonie w meczach o stawkę, pewnie zwyciężył w Poznaniu po bramkach Szwajcara Cedrica Ittena (31. minuta) i Rumuna Ianisa Hagiego (72.). To dawało podopiecznym Stevena Gerrarda pierwsze miejsce w grupie D, niezależnie od wyniku z Liege, gdzie Standard podejmował Benficę Lizbona.

W Belgii gospodarze zdołali zremisować z faworytem 2:2 i zakończyli występy w LE na trzecim miejscu z czterema punktami. Lech uzbierał łącznie trzy i spadł na ostatnią pozycję.

W grupie F Napoli potrzebowało co najmniej remisu z Realem Sociedad San Sebastian, aby mieć pewny awans do fazy pucharowej. W 35. minucie włoski zespół objął prowadzenie po golu Zielińskiego. Pomocnik reprezentacji Polski popisał się mocnym uderzeniem prawą nogą z linii pola karnego.

W doliczonym czasie drugiej połowy do wyrównania doprowadził Willian Jose, jednak nie miało to wpływu na układ tabeli. Napoli awansowało z pierwszego miejsca, a Real Sociedad - z drugiego. Swojej szansy nie wykorzystał AZ Alkmaar, który w przypadku zwycięstwa na wyjeździe z zamykającą tabelę HNK Rijeka wyprzedziłby klub z Kraju Basków, ale przegrał w Chorwacji 1:2.

Bliska sukcesu była inna ekipa z Polakiem w składzie - CFR Cluj, jednak mistrzowie Rumunii odpadli w dramatycznych okolicznościach. Od 84. minuty prowadzili na wyjeździe z Young Boys Berno 1:0 i taki wynik dawał im awans. Jednak w pierwszej doliczonej minucie czerwoną kartkę zobaczył bramkarz gości Cristian Balgradean, a sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy.

Na boisku pojawił się rezerwowy bramkarz Grzegorz Sandomierski, ale nie był w stanie obronić strzału Kameruńczyka Jean-Pierre'a Nsame z 11 metrów. Remis był już korzystny dla mistrza Szwajcarii, ale kilka chwil później drużynę CFR Cluj "dobił" jeszcze Niemiec Gianluca Gaudino. W końcówce tego spotkania czerwone kartki obejrzeli również Nsame i chorwacki pomocnik gości Damjan Djokovic.

Wcześniej w grupie A awans zapewniła sobie Roma, która na zakończenie fazy grupowej uległa CSKA Sofia w Bułgarii 1:3.

W grupie C krajowy rekord pobił Bayer Leverkusen, który już wcześniej wywalczył awans. "Aptekarze" pokonali u siebie Slavię Praga 4:0 i zdobyli łącznie 21 goli w fazie grupowej LE. Dotychczas z niemieckich klubów najlepiej w tych rozgrywkach spisały się Werder Brema (2009/10) i Eintracht Frankfurt (2018/19), które w sześciu meczach uzyskały po 17 bramek.

Absolutnym rekordzistą jest Napoli z sezonu 2015/16 - 22 gole.

Slavia wyszła z tej grupy z drugiego miejsca, a z rozgrywkami pożegnały się Hapoel Beer Szewa oraz Nice.

Niewiele gorzej od Bayeru pod względem skuteczności spisał się Arsenal Londyn. "Kanonierzy" wygrali w czwartek na wyjeździe z FC Dundalk 4:2 i awansowali z pierwszego miejsca z kompletem zwycięstw i z dorobkiem 21 strzelonych bramek. Drugie miejsce zajął norweski klub Molde FK.

W grupie E pewne awansu były już PSV Eindhoven i Granada. Czwartkowe wyniki - zwycięstwo PSV nad Omonią Nikozja 4:0 i bezbramkowy remis Granady z PAOK Saloniki (Karol Świderski grał od 81. minuty) - przesądziły jedynie o tym, że to zespół z Holandii zajął pierwsze miejsce.

Pozostałe mecze ostatniej kolejki rozpoczęły się o godzinie 21. Finał trwającej edycji odbędzie się 26 maja w Gdańsku.

Wyniki i program 6. kolejki Ligi Europy – czwartek, 10 grudnia Grupa A CSKA Sofia - AS Roma 3:1 (2:1) Young Boys Berno - CFR Cluj 2:1 (0:0) Tabela: M Z R P Bramki Pkt 1. AS Roma 6 4 1 1 13-5 13 - awans 2. Young Boys Berno 6 3 1 2 9-7 10 - awans 3. CFR Cluj 6 1 2 3 4-10 5 4. CSKA Sofia 6 1 2 3 3-7 5 Grupa B FC Dundalk - Arsenal Londyn 2:4 (1:2) Rapid Wiedeń - Molde FK 2:2 (1:1) 1. Arsenal Londyn 6 6 0 0 20-5 18 - awans 2. Molde FK 6 3 1 2 9-11 10 - awans 3. Rapid Wiedeń 6 2 1 3 11-12 7 4. FC Dundalk 6 0 0 6 8-19 0 Grupa C Bayer Leverkusen - Slavia Praga 4:0 (2:0) Hapoel Beer Szewa - Nice 1:0 (0:0) 1. Bayer Leverkusen 6 5 0 1 21-8 15 - awans 2. Slavia Praga 6 4 0 2 11-10 12 - awans 3. Hapoel Beer Szewa 6 2 0 4 7-13 6 4. Nice 6 1 0 5 8-16 3 Grupa D Standard Liege - Benfica Lizbona 2:2 (1:1) Lech Poznań - Rangers FC 0:2 (0:1) 1. Rangers FC 6 4 2 0 13-7 14 - awans 2. Benfica Lizbona 6 3 3 0 18-9 12 - awans 3. Standard Liege 6 1 1 4 7-14 4 4. Lech Poznań 6 1 0 5 6-14 3 Grupa E PSV Eindhoven - Omonia Nikozja 4:0 (1:0) PAOK Saloniki - Granada 0:0 1. PSV Eindhoven 6 4 0 2 12-9 12 - awans 2. Granada 6 3 2 1 6-3 11 - awans 3. PAOK Saloniki 6 1 3 2 8-7 6 4. Omonia Nikozja 6 1 1 4 5-12 4 Grupa F Napoli - Real Sociedad 1:1 (1:0) HNK Rijeka - AZ Alkmaar 2:1 (0:0) 1. Napoli 6 3 2 1 7-4 11 - awans 2. Real Sociedad 6 2 3 1 5-4 9 - awans 3. AZ Alkmaar 6 2 2 2 7-5 8 4. HNK Rijeka 6 1 1 4 6-12 4 Grupa G Sporting Braga - Zoria Ługańsk (od godz. 21.00) Leicester City - AEK Ateny (21.00) 1. Leicester City 5 3 1 1 12-5 10 - awans 2. Sporting Braga 5 3 1 1 12-10 10 - awans 3. Zoria Ługańsk 5 2 0 3 6-9 6 4. AEK Ateny 5 1 0 4 7-13 3 Grupa H Sparta Praga - AC Milan (21.00) Celtic FC - OSC Lille (21.00) 1. OSC Lille 5 3 2 0 12-5 11 - awans 2. AC Milan 5 3 1 1 11-7 10 - awans 3. Sparta Praga 5 2 0 3 10-11 6 4. Celtic FC 5 0 1 4 7-17 1 Grupa I Maccabi Tel Awiw - Sivasspor (21.00) Villarreal - Karabach Agdam mecz przełożony (koronawirus w Karabachu) 1. Villarreal 5 4 1 0 14-5 13 - awans 2. Maccabi Tel Awiw 5 2 2 1 5-7 8 3. Sivasspor 5 2 0 3 9-10 6 4. Karabach Agdam 5 0 1 2 4-10 1 Grupa J Tottenham Hotspur - Royal Antwerpia (21.00) Łudogorec Razgrad - LASK Linz (21.00) 1. Royal Antwerpia 5 4 0 1 8-3 12 - awans 2. Tottenham Hotspur 5 3 1 1 13-5 10 - awans 3. LASK Linz 5 2 1 2 8-11 7 4. Łudogorec Razgrad 5 0 0 5 6-16 0 Grupa K Wolfsberger AC - Feyenoord Rotterdam (21.00) Dinamo Zagrzeb - CSKA Moskwa (21.00) 1. Dinamo Zagrzeb 5 3 2 0 6-0 11 - awans 2. Wolfsberger AC 5 2 1 2 6-6 7 3. Feyenoord Rotterdam 5 1 2 2 4-7 5 4. CSKA Moskwa 5 0 3 2 2-5 3 Grupa L Slovan Liberec - Crvena Zvezda Belgrad (21.00) Hoffenheim - KAA Gent (21.00) 1. Hoffenheim 5 4 1 0 13-1 13 - awans 2. Crvena Zvezda Belgrad 5 3 1 1 9-4 10 - awans 3. Slovan Liberec 5 2 0 3 4-13 6 4. KAA Gent 5 0 0 5 3-11 0