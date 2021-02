Chodzi o hiszpański zakaz przylotów z Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem pasażerów będących mieszkańcami lub obywatelami Hiszpanii albo Andory.

Reklama

Zakaz został przedłużony we wtorek do 2 marca, zagrażając również pierwszemu meczowi 1/8 finału Ligi Mistrzów Atletico Madryt - Chelsea Londyn, który miał się odbyć na stadionie Wanda Metropolitano 23 lutego. Gazeta "Marca" poinformowała, że zawody mogą zostać przeniesione do Bukaresztu.

Pandemia koronawirusa i związane tym ograniczenia w podróżowaniu wpłynęły już wcześniej na przeniesienie kilku meczów w LM i LE.

Wiadomo na przykład, że spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów Borussia Moenchengladbach - Manchester City odbędzie się 24 lutego w Budapeszcie. W stolicy Węgier zostanie również rozegrany mecz tej samej fazy z udziałem RB Lipsk i Liverpoolu (16 lutego).

Natomiast spotkanie w 1/16 finału Ligi Europy norweskiego Molde z niemieckim Hoffenheim odbędzie się 18 lutego w hiszpańskiej miejscowości Vila-real.