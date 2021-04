W czwartek, o godz. 21, odbędą się spotkania 1/4 finału: Dinamo podejmie Villarreal, Arsenal Londyn zagra ze Slavią Praga, Ajax Amsterdam z AS Roma, a Granada z Manchesterem United.

W hiszpańskich dziennikach i portalach nie brakuje opinii, że w stawce pozostały cztery wielkie drużyny (Ajax, Arsenal, Manchester United i Roma), mający szansę na sprawienie wielkiej niespodzianki Villarreal oraz trzy zespoły, których końcowy sukces byłby sensacją – Granada, Slavia i Dinamo.

W Chorwacji Dinamo jest potentatem, zdobyło m.in. 31 tytułów mistrza kraju i 22-krotnie triumfowało w pucharze. Wielkim wydarzeniem było zwycięstwo w rewanżu 1/8 finału 3:0 nad Tottenhamem, po wcześniejszej porażce 0:2 z Anglikami. Ale Chorwaci są też pod wrażeniem Villarrealu, któremu co prawda daleko do osiągnięć Realu Madryt, Barcelony czy Atletico Madryt, ale to solidna marka.

„Nasi przeciwnicy cztery razy byli w półfinale Ligi Mistrzów lub Europy. Ostatnio grają bardzo dobrze, pokonali trzech rywali w LaLiga i dwukrotnie Dynamo Kijów w 1/8 finału Ligi Europy” – podkreślają media w Zagrzebiu.

„Jesteśmy jako zespół w wysokiej formie, a do gry gotowych jest 25 lub 26 zawodników. Taka konkurencja w drużynie jest bardzo potrzebna” – przyznał piłkarz Villarrealu Alberto Moreno. Najlepszym strzelcem jest natomiast Gerard Moreno - 23 gole w 32 meczach.

W najciekawszej parze 1/4 finału LE zmierzą się Ajax i Roma. Obie drużyny z łatwością awansowały do najlepszej ósemki. Ajax w dwumeczu wygrał ze szwajcarskim Young Boys Berno 5:0, a Roma z Szachtarem Donieck 5:1.

Zwycięzca w tym dwumeczu (rewanże 15 kwietnia) w półfinale zmierzy się z debiutującą w europejskich pucharach Granadą lub Manchesterem United. "Czerwone Diabły" po wyeliminowaniu AC Milan wydają się być najsilniejszą ekipą w stawce.

Drugą parę półfinalistów wyłonią wspomniane potyczki Dinamo - Villarreal i Arsenal – Slavia.

Ajax triumfował w LE (UEFA) w 1992 roku, a Manchester United w 2017. Arsenal dwa razy był w finale, AS Roma raz, ale bez sukcesów.

Półfinały odbędą się 29 kwietnia i 6 maja. Finał ma zostać rozegrany 26 maja w Gdańsku.

Program 1/4 finału piłkarskiej LE, czwartek godz. 21: Ajax Amsterdam - AS Roma Granada - Manchester United Arsenal Londyn - Slavia Praga Dinamo Zagrzeb – Villarreal

(PAP)

giel/ krys/