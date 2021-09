W pierwszej połowie w zespole gospodarzy grał Piotr Zieliński. Rezerwowym bramkarzem Napoli był Hubert Idasiak.

Włoski zespół objął prowadzenie już po... 11 sekundach meczu, a jednego z najszybszych goli w historii europejskich pucharów zdobył Macedończyk Elif Elmas. Po pół godzinie gry gospodarze musieli grać w dziesiątkę. Mario Rui ostro zatrzymał Nigeryjczyka Victora Mosesa, a słowacki sędzia po analizie zapisu VAR zdecydował, że ten faul kwalifikował się na usunięcie Portugalczyka z murawy.

Od początku drugiej połowy drużyna rosyjska, wykorzystując przewagę liczebną, mocniej przycisnęła i w 55. minucie doprowadziła do wyrównania. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Zelimchana Bakajewa Alexa Mereta w bramce Napoli pokonał Holender Quincy Promes.

W 81. minucie Spartak zdobył drugą bramkę, a jej autorem był Michaił Ignatow, którego dobrze obsłużył brazylijski obrońca Ayrton. Chwilę później siły się wyrównały, gdyż po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartce boisko przymusowo opuścił belgijski defensor gości Maximiliano Caufriez.

Strata zawodnika nie wybiła rosyjskiej ekipy z rytmu i w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry trzecią bramkę zdobył Promes. Gospodarze zmniejszyli rozmiary porażki za sprawą Victora Osimhena. Nigeryjczyk jest ostatnio bardzo skuteczny. Czwartkowy mecz był piątym z rzędu, w którym trafił do siatki, a jego dorobek z tych spotkań to siedem goli.

Napoli, które z kompletem punktów prowadzi w Serie A, doznało pierwszej porażki pod wodzą trenera Luciano Spalettiego.

Napoli - Spartak Moskwa 2:3 (1:0).

Bramki: 1:0 Elif Elmas (1.), 1:1 Quincy Promes (55.), 1:2 Michaił Ignatow (80.), 1:3 Quincy Promes (90.), 2:3 Victor Osimhen (90+4).

Czerwone kartki: Mario Rui (Napoli, 29.), Maximiliano Caufriez (Spartak, 83.).

Sędzia: Ivan Kruzliak (Słowacja).

Wyniki meczów 2. kolejki i tabele piłkarskiej Ligi Europy:



grupa A

Sparta Praga - Rangers FC 1:0 (1:0)

Olympique Lyon - Broendby Kopenhaga 3:0 (0:0)



M Z R P bramki pkt

1. Olympique Lyon 2 2 0 0 5-0 6

2. Sparta Praga 2 1 1 0 1-0 4

3. Broendby Kopenhaga 2 0 1 1 0-3 1

4. Rangers FC 2 0 0 2 0-3 0



grupa B

Real Sociedad San Sebastian - AS Monaco 1:1 (0:1)

Sturm Graz - PSV Eindhoven 1:4 (0:1)



1. PSV Eindhoven 2 1 1 0 6-3 4

2. AS Monaco 2 1 1 0 2-1 4

3. Real Sociedad 2 0 2 0 3-3 2

4. Sturm Graz 2 0 0 2 1-5 0



grupa C

Legia Warszawa - Leicester City 1:0 (1:0)

SSC Napoli - Spartak Moskwa 2:3 (1:0)



1. Legia Warszawa 2 2 0 0 2-0 6

2. Spartak Moskwa 2 1 0 1 3-3 3

3. SSC Napoli 2 0 1 1 4-5 1

4. Leicester City 2 0 1 1 2-3 1



grupa D

Royal Antwerpia - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)

Fenerbahce Stambuł - Olympiakos Pireus 0:3 (0:1)



1. Olympiakos Pireus 2 2 0 0 5-1 6

2. Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 2-1 4

3. Fenerbahce Stambuł 2 0 1 1 1-4 1

4. Royal Antwerpia 2 0 0 2 1-3 0



grupa E

Lazio Rzym - Lokomotiw Moskwa 2:0 (2:0)

Olympique Marsylia - Galatasaray Stambuł 0:0



1. Galatasaray Stambuł 2 1 1 0 1-0 4

2. Lazio Rzym 2 1 0 1 2-1 3

3. Olympique Marsylia 2 0 2 0 1-1 2

4. Lokomotiw Moskwa 2 0 1 1 1-3 1



grupa F

Łudogorec Razgrad - Crvena Zvezda Belgrad 0:1 (0:0)

SC Braga - FC Midtjylland 3:1 (0:1)



1. Crvena Zvezda Belgrad 2 2 0 0 3-1 6

2. SC Braga 2 1 0 1 4-3 3

3. Łudogorec Razgrad 2 0 1 1 1-2 1

4. FC Midtjylland 2 0 1 1 2-4 1



grupa G

Celtic Glasgow - Bayer Leverkusen 0:4 (0:2)

Ferencvaros Budapeszt - Betis Sewilla 1:3 (1:1)



1. Bayer Leverkusen 2 2 0 0 6-1 6

2. Betis Sewilla 2 2 0 0 7-4 6

3. Ferencvaros Budapeszt 2 0 0 2 2-5 0

4. Celtic Glasgow 2 0 0 2 3-8 0



grupa H

KRC Genk - Dinamo Zagrzeb 0:3 (0:2)

West Ham United - Rapid Wiedeń 2:0 (1:0)



1. West Ham United 2 2 0 0 4-0 6

2. Dinamo Zagrzeb 2 1 0 1 3-2 3

3. KRC Genk 2 1 0 1 1-3 3

4. Rapid Wiedeń 2 0 0 2 0-3 0