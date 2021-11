Milik na listę strzelców wpisał się po strzale z rzutu karnego. Jego gol w 33. minucie dał Marsylii prowadzenie w starciu z Lazio, które zakończyło się podziałem punktów.

Marsylia ma cztery punkty i jest na trzecim miejscu. Lazio zgromadziło o jeden więcej, a liderem jest mający osiem "oczek" Galatasaray Stambuł. Tabelę zamyka Lokomotiw Moskwa - 2 pkt. Drużyna Macieja Rybusa, który rozegrał cały mecz, zremisowała w czwartek w Stambule 1:1.

Awans do fazy pucharowej LE zapewniły sobie na razie tylko dwie ekipy: Olympique Lyon, który w grupie A pokonał Spartę Praga 3:0 i zgromadził komplet punktów, oraz Eintracht Frankfurt, dzięki wyjazdowej wygranej z Olympiakosem Pireus 2:1 w grupie D. Lyon jest już nawet pewny pierwszej pozycji na koniec fazy grupowej.

Finał trwającego sezonu LE zaplanowany jest na 18 maja w Sewilli.

Wyniki 4. kolejki i tabele piłkarskiej Ligi Europy:



grupa A

Olympique Lyon - Sparta Praga 3:0 (0:0)

Broendby Kopenhaga - Rangers FC 1:1 (1:0)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Olympique Lyon 4 4 0 0 12-3 12 - awans

2. Sparta Praga 4 1 1 1 4-7 4

3. Rangers FC 4 1 1 2 3-4 4

4. Broendby Kopenhaga 4 0 2 2 1-6 2



grupa B

AS Monaco - PSV Eindhoven 0:0

Real Sociedad San Sabastian - Sturm Graz 1:1 (0:1)



1. AS Monaco 4 2 2 0 4-2 8

2. Real Sociedad 4 1 3 0 5-4 6

3. PSV Eindhoven 4 1 2 1 7-5 5

4. Sturm Graz 4 0 1 3 2-7 1



grupa C

Legia Warszawa - SSC Napoli 1:4 (1:0)

Leicester City - Spartak Moskwa 1:1 (0:0)



1. SSC Napoli 4 2 1 1 11-6 7

2. Legia Warszawa 4 2 0 2 3-7 6

3. Leicester City 4 1 2 1 7-7 5

4. Spartak Moskwa 4 1 1 2 7-8 4



grupa D

Olympiakos Pireus - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Royal Antwerpia - Fenerbahce Stambuł 0:3 (0:3)



1. Eintracht Frankfurt 4 3 1 0 7-3 10 - awans

2. Olympiakos Pireus 4 2 0 2 7-6 6

3. Fenerbahce Stambuł 4 1 2 1 6-6 5

4. Royal Antwerpia 4 0 1 3 3-8 1



grupa E

Galatasaray Stambuł - Lokomotiw Moskwa 1:1 (1:0)

Olympique Marsylia - Lazio Rzym 2:2 (1:1)



1. Galatasaray Stambuł 4 2 2 0 3-1 8

2. Lazio Rzym 4 1 2 1 4-3 5

3. Olympique Marsylia 4 0 4 0 3-3 4

4. Lokomotiw Moskwa 4 0 2 2 2-5 2



grupa F

SC Braga - Łudogorec Razgrad 4:2 (3:1)

Crvena Zvezda Belgrad - FC Midtjylland 0:1 (0:0)



1. SC Braga 4 3 0 1 9-5 9

2. Crvena Zvezda Belgrad 4 2 1 1 4-3 7

3. FC Midtjylland 4 1 2 1 4-5 5

4. Łudogorec Razgrad 4 0 1 3 3-7 1



grupa G

Bayer Leverkusen - Betis Sewilla 4:0 (1:0)

Ferencvaros Budapeszt - Celtic Glasgow 2:3 (1:2)



1. Bayer Leverkusen 4 3 1 0 11-2 7

2. Betis Sewilla 4 2 1 1 8-9 7

3. Celtic Glasgow 4 2 0 2 8-10 3

4. Ferencvaros Budapeszt 4 0 0 4 4-10 0



grupa H

KRC Genk - West Ham United 2:2 (1:0)

Dinamo Zagrzeb - Rapid Wiedeń 3:1 (2:1)



1. West Ham United 4 3 1 0 9-2 10

2. Dinamo Zagrzeb 4 2 0 2 5-5 6

3. KRC Genk 4 1 1 2 3-8 4

4. Rapid Wiedeń 4 1 0 3 3-7 3