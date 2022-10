Jedyną bramkę zdobył w 48. minucie Kameruńczyk Christopher Wooh. Tomasz Kędziora oglądał spotkanie z ławki rezerwowych Dynama. Drużyna ze stolicy Ukrainy w czterech kolejkach nie zdobyła punktu i zamyka tabelę grupy B.

W czwartek grali natomiast Nicola Zalewski z AS Roma w wyjazdowym meczu z Betisem Sewilla (1:1), w tej samej grupie C Jakub Piotrowski z Łudogorca Razgrad w spotkaniu z HJK Helsinki (2:0) oraz w grupie F Sebastian Szymański z Feyenoordu Rotterdam w starciu z FC Midtjylland (2:2).

Na ławce rezerwowych Unionu Berlin przesiedział mecz z Malmoe FF Tymoteusz Puchacz. Lider Bundesligi z trudem odniósł zwycięstwo 1:0 po bramce z rzutu karnego Robina Knoche w 89. minucie.

Po czwartej kolejce najbliżej bezpośredniego awansu do 1/8 finału, który przysługuje tylko zwycięzcom grup, są Real Sociedad San Sebastian i SC Freiburg. Drużyny z Hiszpanii i Niemiec jako jedyne zdobyły komplet 12 punktów. Drugie miejsce w grupie oznacza baraż o 1/8 finału z jednym z zespołów z trzecich lokat w swoich grupach Ligi Mistrzów.

Finał drugich pod względem rangi klubowych rozgrywek europejskich zaplanowano na 31 maja 2023 roku w Budapeszcie.

Wyniki 4. kolejki fazy grupowej Ligi Europy:



grupa A

Bodoe/Glimt - Arsenal Londyn 0:1 (0:1)

PSV Eindhoven - FC Zurich 5:0 (3:0)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Arsenal Londyn 3 3 0 0 6-1 9

2. PSV Eindhoven 3 2 1 0 11-2 7

3. Bodoe/Glimt 4 1 1 2 3-6 4

4. FC Zurich 4 0 0 4 3-14 0



grupa B

Dynamo Kijów - Rennes 0:1 (0:0); mecz w Krakowie

AEK Larnaka - Fenerbahce Stambuł 1:2 (0:1)



1. Fenerbahce Stambuł 4 3 1 0 8-4 10

2. Rennes 4 3 1 0 7-4 10

3. AEK Larnaka 4 1 0 3 3-6 3

4. Dynamo Kijów 4 0 0 4 2-6 0



grupa C

Betis Sewilla - AS Roma 1:1 (1:0)

Łudogorec Razgrad - HJK Helsinki 2:0 (1:0)



1. Betis Sewilla 4 3 1 0 8-4 10

2. Łudogorec Razgrad 4 2 1 1 7-5 7

3. AS Roma 4 1 1 2 6-5 4

4. HJK Helsinki 4 0 1 3 1-8 1



grupa D

St. Gilloise - SC Braga 3:3 (1:3)

Union Berlin - Malmoe FF 1:0 (0:0)



1. St. Gilloise 4 3 1 0 9-6 10

2. SC Braga 4 2 1 1 7-5 7

3. Union Berlin 4 2 0 2 2-2 6

4. Malmoe FF 4 0 0 4 2-7 0



grupa E

Real Sociedad - Sheriff Tyraspol 3:0 (1:0)

Manchester United - Omonia Nikozja 1:0 (0:0)



1. Real Sociedad 4 4 0 0 8-1 12

2. Manchester United 4 3 0 1 6-3 9

3. Sheriff Tyraspol 4 1 0 3 3-7 3

4. Omonia Nikozja 4 0 0 4 3-9 0



grupa F

Feyenoord Rotterdam - FC Midtjylland 2:2 (1:1)

Lazio Rzym - Sturm Graz 2:2 (1:0)



1. Feyenoord Rotterdam 4 1 2 1 12-8 5

2. FC Midtjylland 4 1 2 1 9-6 5

3. Lazio Rzym 4 1 2 1 7-9 5

4. Sturm Graz 4 1 2 1 3-8 5



grupa G

Nantes - SC Freiburg 0:4 (0:1)

Karabach Agdam - Olympiakos Pireus 0:0



1. SC Freiburg 4 4 0 0 11-1 12

2. Karabach Agdam 4 2 1 1 7-2 7

3. Nantes 4 1 0 3 2-10 3

4. Olympiakos Pireus 4 0 1 3 1-8 1



grupa H

Trabzonspor - AS Monaco 4:0 (1:0)

Ferencvaros - Crvena Zvezda Belgrad 2:1 (1:0)



1. Ferencvaros Budapeszt 4 3 0 1 7-7 9

2. Trabzonspor 4 2 0 2 9-7 6

3. AS Monaco 4 2 0 2 4-6 6

4. Crvena Zvezda Belgrad 4 1 0 3 6-6 3