Szymański wpisał się na listę strzelców w 23. minucie. To pierwszy gol polskiego pomocnika strzelony dla holenderskiego klubu w europejskich pucharach. Pod koniec pierwszej połowy Orkun Kokcu podwyższył na 2:0 z rzutu karnego. W drugiej połowie bramkę na 1:2 zdobył Gustav Isaksen, a do wyrównania w 85. minucie doprowadził Juninho. W drugim meczu grupy F Lazio Rzym zremisowało bezbramkowo ze Sturmem Graz. Wszystkie drużyny w tej grupie mają po cztery punkty.

Łudogorec Razgrad zremisował 1:1 z HJK Helsinki. W drużynie mistrzów Bułgarii Piotrowski rozegrał 90 minut i dostał żółtą kartkę. Prowadzenie Łudogorcowi dał Matias Tissera, a wyrównał Perparim Hetemaj.

W składzie AS Romy znalazł się Zalewski, a jego klub przegrał w Rzymie z Betisem Sewilla 1:2. W 34. minucie Paulo Dybala otworzył wynik meczu z rzutu karnego. Do wyrównania doprowadził natomiast Guido Rodriguez. Zwycięstwo drużynie z Hiszpanii zagwarantował Luiz Henrique. Roma kończyła mecz w osłabieniu, bo czerwoną kartką został ukarany Nicolo Zaniolo.

Po trzech kolejkach w grupie C z kompletem punktów prowadzi Betis, Łudogorec jest drugi (4 pkt), Roma zajmuje trzecie miejsce (3), zaś HJK Helsinki jest ostatnie - 1.

Dynamo Kijów przegrało na wyjeździe 1:2 z Rennes. Cały mecz w ukraińskiej drużynie rozegrał Kędziora. Bramki dla gospodarzy zdobyli Martin Terrier i Desire Doue, a goście odpowiedzieli trafieniem Wiktora Cyhankowa. Dynamo pozostaje bez punktów i zajmuje ostatnie miejsce w grupie B.

Tymoteusz Puchacz cały mecz spędził na ławce, a jego Union Berlin pokonał 1:0 Malmoe.

Arsenal wygrał w Londynie z Bodoe/Glimt 3:0 i z dorobkiem 6 pkt jest liderem grupy A, choć ma zaległe spotkanie z PSV Eindhoven, które rozegra 20 października.

Wyniki 3. kolejki fazy grupowej Ligi Europy:



Grupa A

FC Zurich - PSV Eindhoven 1:5 (0:4)

Arsenal Londyn - Bodoe/Glimt 3:0 (2:0)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

2. Arsenal Londyn 2 2 0 0 5 1 6

1. Bodoe/Glimt 3 1 1 1 3 5 4

3. PSV Eindhoven 2 1 1 0 6 2 4

4. FC Zurich 3 0 0 3 3 9 0



Grupa B

Fenerbahce Stambuł - AEK Larnaka 2:0 (1:0)

Rennes - Dynamo Kijów 2:1 (1:1)



1. Fenerbahce Stambuł 3 2 1 0 6 3 7

2. Rennes 3 2 1 0 6 4 7

3. AEK Larnaka 3 1 0 3 2 4 3

4. Dynamo Kijów 3 0 0 3 2 5 0



Grupa C

HJK Helsinki - Łudogorec Razgrad 1:1 (0:1)

AS Roma - Betis Sewilla 1:2 (1:1)



1. Betis Sewilla 3 3 0 0 7 3 9

2. Łudogorec Razgrad 3 1 1 1 5 5 4

3. AS Roma 3 1 0 2 5 4 3

4. HJK Helsinki 3 0 1 2 1 6 1



Grupa D

Malmoe FF - Union Berlin 0:1 (0:0)

Sporting Braga - St. Gilloise 1:2 (0:0)



1. St. Gilloise 3 3 0 0 6 3 9

2. Sporting Braga 3 2 0 1 4 2 6

3. Union Berlin 3 1 0 2 1 2 3

4. Malmoe FF 3 0 0 3 2 6 0



Grupa E

Omonia Nikozja - Manchester United 2:3 (1:0)

Sheriff Tyraspol - Real Sociedad 0:2 (0:0)



1. Real Sociedad 3 3 0 0 5 1 9

2. Manchester United 3 2 0 1 5 3 6

2. Sheriff Tyraspol 3 1 0 2 3 4 3

4. Omonia Nikozja 3 0 0 3 3 8 0



Grupa F

Sturm Graz - Lazio Rzym 0:0

FC Midtjylland - Feyenoord Rotterdam 2:2 (0:2)



1. Feyenoord Rotterdam 3 1 1 1 10 6 4

2. FC Midtjylland 3 1 1 1 7 4 4

3. Lazio Rzym 3 1 1 1 5 7 4

4. Sturm Graz 3 1 1 1 1 6 4



Grupa G

Olympiakos Pireus - Karabach Agdam 0:3 (0:0)

SC Freiburg - Nantes 2:0 (0:0)



1. SC Freiburg 3 3 0 0 7 1 9

2. Karabach Agdam 3 2 0 1 7 2 6

3. Nantes 3 1 0 2 2 6 3

4. Olympiakos Pireus 3 0 0 3 1 8 0



Grupa H

Crvena Zvezda Belgrad - Ferencvaros Budapeszt 4:1 (2:0)

AS Monaco - Trabzonspor 3:1 (2:0)



1. Ferencvaros Budapeszt 3 2 0 1 5 6 6

3. AS Monaco 3 2 0 1 4 2 6

2. Trabzonspor 3 1 0 2 5 7 3

4. Crvena Zvezda Belgrad 3 1 0 2 5 4 3