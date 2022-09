Dynamo w roli gospodarza grało na stadionie Cracovii, ale uległo ekipie AEK Larnaka 0:1. Zwycięską bramkę zdobył były zawodnik Pogoni Szczecin Węgier Adam Gyurcso. Kędziora grał do 68. minuty. Zespół z Ukrainy po dwóch kolejkach pozostaje bez punktu na ostatnim miejscu w tabeli grupy B.

Trzeci w grupie C jest natomiast Łudogorec Razgrad, który uległ w Sewilli Betisowi 2:3. Piotrowski rozegrał całe spotkanie. W drugim meczu tej grupy AS Roma zrehabilitowała się za niepowodzenie z ubiegłego tygodnia - porażkę z Łudogorcem 1:2 - i pewnie wygrała u siebie z HJK Helsinki 3:0. W kadrze gospodarzy zabrakło kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego.

Z kolei w grupie D Union przegrał w Portugalii ze Sportingiem Braga 0:1. Puchacz został zmieniony w 64. minucie. Berlińczycy mają zero punktów i są na trzeciej pozycji.

Do największej niespodzianki doszło w grupie F, w której Lazio Rzym uległo na wyjeździe FC Midtjylland aż 1:5. W drugim meczu kibice również zobaczyli sześć bramek - w spotkaniu Feyenoordu Rotterdam w Holandii ze Sturmem Graz wszystkie gole zdobyli gospodarze. Każdy z tych zespołów ma obecnie po trzy punkty.

Pierwsze zwycięstwo w grupie E odniósł Manchester United. Pokonane w ubiegłym tygodniu na Old Trafford przez Real Sociedad "Czerwone Diabły" tym razem wygrały na wyjeździe z Sheriffem Tyraspol 2:0. Bramki zdobyli Jadon Sancho i z rzutu karnego Portugalczyk Cristiano Ronaldo. W grupie z kompletem punktów prowadzi drużyna z San Sebastian, która pokonała u siebie Omonię Nikozja 2:1.

Niespodziewane było także rozstrzygnięcie meczu w Monako w grupie H, gdzie drużyna z Księstwa uległa Ferencvarosowi Budapeszt 0:1. Zespół ze stolicy Węgier jest liderem z sześcioma punktami.

Finał zostanie rozegrany 31 maja w Budapeszcie.

Wyniki 2. kolejki fazy grupowej Ligi Europy:



Grupa A

Bodoe/Glimt - FC Zurich 2:1 (0:0)

Arsenal Londyn - PSV Eindhoven (mecz przełożony na 20 października)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Bodoe/Glimt 2 1 1 0 3 2 4

2. Arsenal Londyn 1 1 0 0 2 1 3

3. PSV Eindhoven 1 0 1 0 1 1 1

4. FC Zurich 2 0 0 2 2 4 0



Grupa B

Dynamo Kijów - AEK Larnaka 0:1 (0:1); mecz w Krakowie

Rennes - Fenerbahce Stambuł 2:2 (0:0)



1. Fenerbahce Stambuł 2 1 1 0 4 3 4

. Rennes 2 1 1 0 4 3 4

3. AEK Larnaka 2 1 0 1 2 2 3

4. Dynamo Kijów 2 0 0 2 1 3 0



Grupa C

Betis Sewilla - Łudogorec Razgrad 3:2 (2:1)

AS Roma - HJK Helsinki 3:0 (0:0)



1. Betis Sewilla 2 2 0 0 5 2 6

2. AS Roma 2 1 0 1 4 2 3

3. Łudogorec Razgrad 2 1 0 1 4 4 3

4. HJK Helsinki 2 0 0 2 0 5 0



Grupa D

St. Gilloise - Malmoe FF 3:2 (1:1)

Sporting Braga - Union Berlin 1:0 (0:0)



1. Sporting Braga 2 2 0 0 3 0 6

2. St. Gilloise 2 2 0 0 4 2 6

3. Union Berlin 2 0 0 2 0 2 0

4. Malmoe FF 2 0 0 2 2 5 0



Grupa E

Sheriff Tyraspol - Manchester United 0:2 (0:2)

Real Sociedad - Omonia Nikozja 2:1 (1:0)



1. Real Sociedad 2 2 0 0 3 1 6

2. Sheriff Tyraspol 2 1 0 1 3 2 3

3. Manchester United 2 1 0 1 2 1 3

4. Omonia Nikozja 2 0 0 2 1 5 0



Grupa F

FC Midtjylland - Lazio Rzym 5:1 (2:0)

Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz 6:0 (4:0)



1. Feyenoord Rotterdam 2 1 0 1 8 4 3

2. FC Midtjylland 2 1 0 1 5 2 3

3. Lazio Rzym 2 1 0 1 5 7 3

4. Sturm Graz 2 1 0 1 1 6 3



Grupa G

Olympiakos Pireus - SC Freiburg 0:3 (0:2)

Karabach Agdam - Nantes 3:0 (0:0)



1. SC Freiburg 2 2 0 0 5 1 6

2. Karabach Agdam 2 1 0 1 4 2 3

3. Nantes 2 1 0 1 2 4 3

4. Olympiakos Pireus 2 0 0 2 1 5 0



Grupa H

Trabzonspor - Crvena Zvezda Belgrad 2:1 (1:0)

AS Monaco - Ferencvaros Budapeszt 0:1 (0:0)



1. Ferencvaros Budapeszt 2 2 0 0 4 2 6

2. Trabzonspor 2 1 0 1 4 4 3

3. AS Monaco 2 1 0 1 1 1 3

4. Crvena Zvezda Belgrad 2 0 0 2 1 3 0