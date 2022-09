Łudogorec zwyciężył po bramkach Brazylijczyków: Cauly'ego (72.) i wprowadzonego z rezerw na ostatni kwadrans Nonato (88.). Jedyną bramkę dla drużyny prowadzonej przez Portugalczyka Jose Mourinho zdobył Uzbek Eldor Shomurodov (86.).

Piotrowski i Zalewski grali od pierwszej do ostatniej minuty. Pierwszy z Polaków zobaczył w tym spotkaniu żółtą kartkę.

W drugim meczu grupy C Betis Sewilla pokonał na wyjeździe HJK Helsinki 2:0.

W grupie B drużynę Kędziory pokonało Fenerbahce Stambuł 2:1. Zwycięska bramka dla gospodarzy padła w drugiej doliczonej minucie spotkania, a zdobył ją Belg Michy Batshuayi.

Fenerbahce zostało liderem tabeli ex aequo z Rennes, które takim samym wynikiem pokonało na wyjeździe AEK Larnaka.

Swoje spotkania wygrały też najmocniejsze "na papierze" zespoły Arsenalu Londyn, Lazio Rzym, AS Monaco, SC Freiburg i Realu Sociedad, ale nie Manchesteru United, który przegrał na Old Trafford właśnie z ekipą z San Sebastian 0:1.

Spotkania 2. kolejki zaplanowano na 15 września. Finał zostanie rozegrany 31 maja w Budapeszcie.

Wyniki 1. kolejki fazy grupowej Ligi Europy:



Grupa A

FZ Zurich - Arsenal Londyn 1:2 (1:1)

PSV Eindhoven - Bodoe/Glimt 1:1 (0:1)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Arsenal Londyn 1 1 0 0 2 1 3

2. PSV Eindhoven 1 0 1 0 1 1 1

. Bodoe/Glimt 1 0 1 0 1 1 1

4. FC Zurich 1 0 0 1 1 2 0



Grupa B

AEK Larnaka - Rennes 1:2 (1:1)

Fenerbahce Stambuł - Dynamo Kijów 2:1 (1:0)



1. Fenerbahce Stambuł 1 1 0 0 2 1 3

. Rennes 1 1 0 0 2 1 3

3. AEK Larnaka 1 0 0 1 1 2 0

. Dynamo Kijów 1 0 0 1 1 2 0



Grupa C

Łudogorec Razgrad - AS Roma 2:1 (0:0)

HJK Helsinki - Betis Sewilla 0:2 (0:1)



1. Betis Sewilla 1 1 0 0 2 0 3

2. Łudogorec Razgrad 1 1 0 0 2 1 3

3. AS Roma 1 0 0 1 1 2 0

4. HJK Helsinki 1 0 0 1 0 2 0



Grupa D

Malmoe FF - Sporting Braga 0:2 (0:1)

Union Berlin - St. Gilloise 0:1 (0:1)



1. Sporting Braga 1 1 0 0 2 0 3

2. St. Gilloise 1 1 0 0 1 0 3

3. Union Berlin 1 0 0 1 0 1 0

4. Malmoe FF 1 0 0 1 0 2 0



Grupa E

Manchester United - Real Sociedad 0:1 (0:0)

Omonia Nikozja - Sheriff Tyraspol 0:3 (0:1)



1. Sheriff Tyraspol 1 1 0 0 3 0 3

2. Real Sociedad 1 1 0 0 1 0 3

3. Manchester United 1 0 0 1 0 1 0

4. Omonia Nikozja 1 0 0 1 0 3 0



Grupa F

Lazio Rzym - Feyenoord Rotterdam 4:2 (3:0)

Sturm Graz - FC Midtjylland 1:0 (1:0)



1. Lazio Rzym 1 1 0 0 4 2 3

2. Sturm Graz 1 1 0 0 1 0 3

3. FC Midtjylland 1 0 0 1 0 1 0

4. Feyenoord Rotterdam 1 0 0 1 2 4 0



Grupa G

Nantes - Olympiakos Pireus 2:1 (1:0)

SC Freiburg - Karabach Agdam 2:1 (2:1)



1. Nantes 1 1 0 0 2 1 3

. SC Freiburg 1 1 0 0 2 1 3

3. Olympiakos Pireus 1 0 0 1 1 2 0

. Karabach Agdam 1 0 0 1 1 2 0



Grupa H

Crvena Zvezda Belgrad - AS Monaco 0:1 (0:0)

Ferencvaros Budapeszt - Trabzonspor 3:2 (3:1)



1. Ferencvaros Budapeszt 1 1 0 0 3 2 3

2. AS Monaco 1 1 0 0 1 0 3

3. Trabzonspor 1 0 0 1 2 3 0

4. Crvena Zvezda Belgrad 1 0 0 1 0 1 0