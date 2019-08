Decyzja o wyborze organizatora zapadnie 24 września podczas komitetu wykonawczego UEFA.

Poprzednio Wembley gościło finał LM w 2011 i 2013 roku - w 90. rocznicę jego oddania i jednocześnie 10. zburzenia pierwotnego obiektu, który w obecnej postaci został oddany do użytku w 2008 r. W 2013 r. Bayern Monachium pokonał Borussię Dortmund z Łukaszem Piszczkiem, Jakubem Błaszczykowskim i Robertem Lewandowskim 2:1 (0:0).

W 2020 roku na tym słynnym stadionie odbędą się najważniejsze spotkania piłkarskich mistrzostw Europy - półfinały oraz finał.

"Londyn jest sportową stolicą świata i burmistrz życzy sobie, by miasto gościło największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia" - powiedział rzecznik Khana.

Stadion Wembley został otwarty 28 kwietnia 1923 roku przez króla Jerzego V. Inauguracyjny mecz w finale piłkarskiego Pucharu Anglii między zespołami Bolton Wanderers i West Ham (2:0) obejrzało 126 047 kibiców. Ludzie napierali na wejścia, a niektórzy - mniej cierpliwi, przeskakiwali przez wysokie na dwa i pół metra bramy, by szybciej dostać się do środka. Obiekt mógł pomieścić pierwotnie 127 tysięcy fanów, ale później ze względów bezpieczeństwa zmniejszono widownię do 100 tysięcy.

Gdy Londyn otrzymał organizację igrzysk 2012 zapadła decyzja o zburzeniu i wybudowaniu nowoczesnego obiektu na 90 tysięcy miejsc, który oddano do użytku w marcu 2008 roku.

Pierwotnie stadion z charakterystycznymi dwiema białymi wieżami był świadkiem wielkich wydarzeń sportowych, m.in. igrzysk w 1948 roku, piłkarskich mistrzostw świata w 1966 roku, w finale których Anglia pokonała Niemcy 4:2, czy mistrzostw Europy w 1996 roku oraz koncertów. Najbardziej spektakularnymi były występy The Rolling Stones (1982 i 1990), Live Aid (1985), Queen (1986), The Freddie Mercury Tribute Concert (1992), z którego całkowity dochód został przeznaczony na walkę z AIDS, Michaela Jacksona (15 razy), czy Madonny (dziewięciokrotnie).