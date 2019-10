Piłkarz Bayernu Monachium Robert Lewandowski zdobył dwie bramki we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Tottenhamem Hotspur (7:2), powiększając swój dorobek w tych rozgrywkach do 56 trafień. To daje mu piąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów, ex aequo z Holendrem Ruudem van Nistelrooyem.

Tego dnia do siatki trafił również lider zestawienia Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Gol dla Juventusu Turyn w spotkaniu z Bayerem Leverkusen (3:0) był jego 127. w karierze w Champions League.

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (gwiazdka - wciąż aktywni gracze):

1. Cristiano Ronaldo* 127 bramek

2. Lionel Messi* 112

3. Raul Gonzalez 71

4. Karim Benzema* 60

5. Ruud van Nistelrooy 56

. Robert Lewandowski* 56

7. Thierry Henry 50

8. Andrij Szewczenko 48

. Zlatan Ibrahimovic* 48

10. Filippo Inzaghi 46