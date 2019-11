To szóste w tym sezonie trafienie kapitana reprezentacji Polski, a 59. w historii występów w Champions League. Jest piąty w klasyfikacji wszech czasów, a do czwartego Francuza Karima Benzemy brakuje mu już tylko jednej bramki.

Po zdobytej bramce Lewandowski zaprezentował wymowną cieszynkę. Włożył piłkę pod koszulkę, a do ust kciuka. Może to oznaczać jedynie to, że państwo Lewandowscy spodziewają się drugiego dziecka.

Na 2:0 podwyższył dla gospodarzy Chorwat Ivan Perisic w 89. minucie meczu.

Spotkanie sędziował Paweł Raczkowski.