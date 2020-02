Londyńczycy przegrali z Manchesterem United 0:2. Zachowali czwarte miejsce w tabeli, ale przy układzie pozostałych do rozegrania spotkań w tym sezonie Premier League nie ma możliwości, by prowadzący z dużą przewagą punktową nad resztą stawki Liverpool został wyprzedzony zarówno przez "The Blues", jak i piąty obecnie Tottenham Hotspur.

Reklama

Awans do LM mają zagwarantowane cztery czołowe zespoły angielskiej ekstraklasy. Niewykluczone, że w sezonie 2020/21 wystąpi w tych prestiżowych rozgrywkach także piąty. Na obecnego wicelidera tabeli Manchester City nałożono bowiem karę zakazu udziału w dwóch kolejnych edycjach LM.

Liverpool we wtorkowy wieczór w pierwszym meczu 1/8 finału zagra na wyjeździe z Atletico Madryt. Rewanż 11 marca w Anglii.