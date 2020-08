"On już może wyjść od pierwszej minuty, ale czy jest gotowy na 90 minut, to zobaczymy" - powiedział niemiecki szkoleniowiec w trakcie wideokonferencji.

Mbappe, jedna z największych gwiazd zespołu, musiał z powodu kontuzji stawu skokowego pauzować w ćwierćfinale przeciwko Atalancie Bergamo.

Rywalem PSG będzie RB Lipsk, którego trenerem jest też Niemiec - Julian Nagelsmann. Obaj znają się jeszcze z czasów Bundesligi.

"Czeka nas trudne starcie, bo doskonale wiem, że Julian uwielbia z meczu na mecz zmieniać taktykę. Nie wiemy zatem, na co mamy się nastawić i musimy być przygotowani na kilka wariantów. Do tego RB Lipsk jest drużyną, która nawet w trakcie spotkania jest w stanie zmienić styl gry. To znacznie trudniejszy rywal niż Atletico Madryt" - ocenił Tuchel.

46-letni szkoleniowiec pamięta także Naglesmanna jako piłkarza. "Był bardzo nieprzyjemnym zawodnikiem. On zawsze zadawał mnóstwo pytań i chciał wiedzieć, czemu podejmowane są takie, a nie inne decyzje" - wspominał.

Mecz PSG z RB Lipsk zaplanowany jest na wtorek na godz. 21.00. Wszystkie spotkania odbywają się w Lizbonie bez udziału publiczności. Nie ma spotkań rewanżowych. W drugim półfinale zmierzą się Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim i Olympique Lyon.