Ze względu na pandemię koronawirusa kwalifikacje do fazy grupowej Champions League będą w tym roku wyjątkowe, gdyż w pierwszych trzech rundach o awansie do kolejnej zdecyduje tylko jedno spotkania. Legioniści mieli szczęście w losowaniu i wiadomo, że podejmą przy Łazienkowskiej nie tylko mistrza Irlandii Północnej, ale i - w przypadku wygranej - także drugiego rywala, którym będzie Ararat-Armenia z Erywania bądź cypryjska Omonia Nikozja.

Wskutek reformy UEFA, która sprawiła, że z najsilniejszych lig europejskich po cztery zespoły mają pewne miejsce w fazie grupowej, od dwóch lat najlepszy polski zespół musi się jednak uporać z czterema, a nie trzema jak wcześniej, rywalami, by zostać jednym z 32 uczestników fazy grupowej LM.

Przed rokiem już na pierwszej przeszkodzie potknął się debiutujący w tych rozgrywkach Piast Gliwice, który odpadł z białoruskim BATE Borysów. Po 1:1 na wyjeździe przyszła porażka 1:2 u siebie i koniec przygody z LM.

Dwa lata temu w nowym systemie kwalifikacji nie poradziła sobie Legia, choć odpadła w drugiej rundzie. Najpierw - jako rozstawiona - trafiła na irlandzki Cork City, wygrywając 1:0 i 3:0, a w kolejnym etapie za wysoko poprzeczkę zawiesił jej słowacki Spartak Trnawa (0:2, 1:0).

Sezon wcześniej legioniści odpadli w trzeciej rundzie eliminacji z kazachskim FK Astana, a cztery lata temu zakwalifikowali się do LM po zwycięstwie w ostatniej rundzie kwalifikacji w dwumeczu nad irlandzkim Dundalk FC (na wyjeździe 2:0, u siebie 1:1). Wcześniej wyeliminowali bośniacki Zrinjski Mostar (1:1, 2:0), a następnie słowacki AS Trencin (1:0, 0:0).

W zasadniczej części rywalizacji mogli się sprawdzić z Realem Madryt (3:3 w Warszawie przy pustych trybunach), Borussią Dortmund czy Sportingiem Lizbona, kosztem którego z trzeciego miejsca dostali się do 1/16 finału Ligi Europejskiej. Był to ostatni znaczący sukces polskiego klubu na międzynarodowej arenie.

Na początku lat 90. Lech Poznań, jako pierwsza polska drużyna, dwukrotnie uczestniczył w eliminacjach LM, ale za każdym razem odpadał w drugiej rundzie, przegrywając z IFK Goeteborg i Spartakiem Moskwa. W kolejnej edycji nie zdołała awansować Legia, która dwukrotnie została pokonana przez Hajduk Split.

W sezonie 1995/96 stołeczna ekipa znalazła się w gronie 16 najlepszych klubów Europy. W kwalifikacjach drużyna trenera Pawła Janasa pokonała IFK Goeteborg - 1:0 u siebie i 2:1 w Szwecji. Mistrz Polski dotarł później do ćwierćfinału, gdzie został wyeliminowany przez Panathinaikos Ateny.

W następnej edycji Polska również miała swojego przedstawiciela w fazie grupowej LM. Był nim Widzew Łódź, który w eliminacjach uporał się z Broendby Kopenhaga (2:1, 2:3). Gola na wagę awansu łodzianie zdobyli w 90. minucie rewanżu w Danii. Ich przygoda z LM zakończyła się na fazie grupowej, po zajęciu trzeciego miejsca. Później - aż do 2016 roku - żadnemu z polskich klubów nie udało się zakwalifikować do Champions League.

W 1997 roku UEFA zdecydowała się powiększyć liczbę uczestników zasadniczej rundy rozgrywek z 16 do 24, ale Widzew w 2. rundzie kwalifikacji został wyeliminowany przez włoską Parmę.

W sezonie 1998/99 do LM trafili wicemistrzowie najsilniejszych lig, a później także drużyny, które zajęły w nich nawet trzecie i czwarte lokaty. I choć musiały się przebijać przez kwalifikacje, to możliwości awansu polskich zespołów zostały jeszcze bardziej ograniczone. Dodatkowo nie miały one szczęścia w losowaniu; ostatnie przeszkody przed upragnioną LM stanowiły m.in. Manchester United, Real Madryt czy trzykrotnie Barcelona.

W sezonie 2005/06 piłkarzom Wisły Kraków do sukcesu zabrakło kilku minut. Po bramce Radosława Sobolewskiego do 87. minuty rewanżowego meczu w Atenach z Panathinaikosem przegrywali 1:2 i ten wynik zapewniał im awans, gdyż pierwsze spotkanie wygrali 3:1. Stracili jednak trzeciego gola, a w dogrywce czwartego i odpadli.

14 lat temu w ostatniej rundzie kwalifikacji dwukrotnie Szachtarowi Donieck uległa Legia, zaś rok później w 2. rundzie Zagłębie Lubin nie sprostało jedenastce Steauy Bukareszt.

W sezonie 2009/10 o awans do LM znów bezskutecznie walczyła Wisła. Po remisie w Sosnowcu w drugiej rundzie eliminacji (stadion w Krakowie był modernizowany) z Levadią Tallinn 1:1, w Estonii przegrała 0:1 i odpadła. W kolejnej edycji na trzeciej rundzie kwalifikacji zakończyła się przygoda Lecha, a wówczas za silna okazała się Sparta Praga.

Wskutek reformy europejskich pucharów, przeprowadzonej przez ówczesnego szefa UEFA Michela Platiniego, eliminacje do LM odbywają się dwutorowo. By ułatwić dostęp do elity zespołom z Europy Środkowej i Wschodniej, wydzielono dwie ścieżki kwalifikacji, tzw. mistrzowską i ligową, w której rywalizują zespoły z niższych miejsc w ekstraklasach kontynentu. Dlatego rywale z Anglii, Hiszpanii, Niemiec czy Włoch od niemal dekady nie znajdują się już na drodze mistrza Polski.

W 2011 roku wydawało się, że skorzysta na tym Wisła Kraków. Po wyeliminowaniu Skonto Ryga i Liteksu Łowecz, w decydującej rundzie kwalifikacji trafiła na APOEL Nikozja. Na własnym stadionie wygrała 1:0, ale w rewanżu uległa 1:3.

Osiem lat temu do piłkarskiego raju próbował się wedrzeć Śląsk Wrocław. W drugiej rundzie kwalifikacji wyeliminował co prawda czarnogórską Buducnost Podgorica, ale w kolejnej nie miał nic do powiedzenia w starciu ze szwedzkim Helsingborgs IF. Wyniki 0:3 i 1:3 mówiły same za siebie.

Także 22. podejście polskiego klubu do LM nie było udane, choć Legia w eliminacjach... nie doznała porażki. Najpierw wyeliminowała walijski The New Saints FC (3:1, 1:0), później norweskie Molde FK (1:1, 0:0), ale w decydującej rundzie lepsza okazała się Steaua Bukareszt. W stolicy Rumunii był remis 1:1, jednak 2:2 w Warszawie dało awans rywalom.

Kibice i piłkarze stołecznego zespołu będą długo pamiętać okoliczności, w jakich stracił on szansę awansu do LM w 2014 roku. Na boisku najpierw wyeliminował irlandzki St Patrick's Athletic (1:1 i 5:0), a następnie po świetnej grze Celtic Glasgow (4:1 i 2:0). Zwycięstwo w Szkocji miało jednak gorzki smak, ponieważ ze względu na nieuprawniony, choć ledwie kilkuminutowy, występ Bartosza Bereszyńskiego, UEFA ukarała mistrza Polski walkowerem 0:3, co zdecydowało, że w ostatniej rundzie kwalifikacji zagrali "The Bhoys".

Pięć lat temu po raz ostatni nieudanie do fazy grupowej LM próbował dostać się Lech. W przedostatniej rundzie eliminacji dwukrotnie uległ FC Basel - 1:3 w Poznaniu i 0:1 w Szwajcarii.

Polskie kluby w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów:

1992/93 - Lech Poznań 1. runda - Skonto Ryga 2:0, 0:0 2. runda - IFK Goeteborg 0:1, 0:3

1993/94 - Lech Poznań 1. runda - Beitar Jerozolima 3:0, 4:2 2. runda - Spartak Moskwa 1:5, 1:2

1994/95 - Legia Warszawa 1. runda - Hajduk Split 0:1, 0:4

1995/96 - Legia Warszawa - awans do fazy grupowej IFK Goeteborg 1:0, 2:1

1996/97 - Widzew Łódź - awans do fazy grupowej Broendby Kopenhaga 2:1, 2:3

1997/98 - Widzew Łódź 1. runda - Neftczi Baku 2:0, 8:0 2. runda - AC Parma 1:3, 0:4

1998/99 - ŁKS Łódź 1. runda - Kapaz Gandża 4:1, 3:1 2. runda - Manchester United 0:2, 0:0

1999/2000 - Widzew Łódź 2. runda - Litex Łowecz 1:4, 4:1, karne 3-2 3. runda - Fiorentina 1:3, 0:2

2000/01 - Polonia Warszawa 2. runda - Dinamo Bukareszt 4:3, 3:1 3. runda - Panathinaikos Ateny 2:2, 1:2

2001/02 - Wisła Kraków 2. runda - Skonto Ryga 2:1, 1:0 3. runda - FC Barcelona 3:4, 0:1

2002/03 - Legia Warszawa 2. runda - Vardar Skopje 3:1, 1:1 3. runda - FC Barcelona 0:3, 0:1

2003/04 - Wisła Kraków 2. runda - Omonia Nikozja 5:2, 2:2 3. runda - Anderlecht Bruksela 1:3, 0:1

2004/05 - Wisła Kraków 2. runda - WIT Georgia Tbilisi 8:2, 3:0 3. runda - Real Madryt 0:2, 1:3

2005/06 - Wisła Kraków 3. runda - Panathinaikos Ateny 3:1, 1:4 po dogrywce

2006/07 - Legia Warszawa 2. runda - FH Hafnarfjoerdur 1:0, 2:0 3. runda - Szachtar Donieck 0:1, 2:3

2007/08 - Zagłębie Lubin 2. runda - Steaua Bukareszt 0:1, 1:2 2008/09 - Wisła Kraków 2. runda - Beitar Jerozolima 1:2, 5:0 3. runda - FC Barcelona 0:4, 1:0

2009/10 - Wisła Kraków 2. runda - Levadia Tallinn 1:1, 0:1

2010/11 - Lech Poznań 2. runda - Inter Baku 1:0, 0:1, karne: 9-8 3. runda - Sparta Praga 0:1, 0:1

2011/12 - Wisła Kraków 2. runda - Skonto Ryga 1:0, 2:0 3. runda - Litex Łowecz 2:1, 3:1 4. runda - Apoel Nikozja 1:0, 1:3

2012/13 - Śląsk Wrocław 2. runda - Buducnost Podgorica 0:1, 2:0 3. runda - Helsingborgs IF 0:3, 1:3

2013/14 - Legia Warszawa 2. runda - The New Saints 3:1, 1:0 3. runda - Molde FK 1:1, 0:0 4. runda - Steaua Bukareszt 1:1, 2:2

2014/15 - Legia Warszawa 2. runda - St Patricks Atheltic 1:1, 5:0 3. runda - Celtic Glasgow 4:1, 0:3 walkower

2015/16 - Lech Poznań 2. runda - FK Sarajewo 2:0, 1:0 3. runda - FC Basel 1:3, 0:1

2016/17 - Legia Warszawa - awans do fazy grupowej 2. runda - Zrinjski Mostar 1:1, 2:0 3. runda - AS Trencin 1:0, 0:0 4. runda - Dundalk FC 2:0, 1:1

2017/18 - Legia Warszawa 2. runda - IFK Mariehamn 3:0, 6:0 3. runda - FK Astana 1:3, 1:0

2018/19 - Legia Warszawa 1. runda - Cork City 1:0, 3:0 2. runda - Spartak Trnawa 0:2, 1:0

2019/20 - Piast Gliwice 1. runda - BATE Borysów 1:1, 1:2