Benzema umocnił się na piątym miejscu w klasyfikacji wszech czasów rozgrywek. Brakuje mu tylko jednego trafienia, by doścignąć Hiszpana Raula Gonzaleza, który zakończył już karierę, oraz dwóch, by zrównać się z Robertem Lewandowskim z Bayernu Monachium. Broniący trofeum Bawarczycy są blisko awansu do ćwierćfinału. W pierwszym meczu 1/8 finału wygrali na wyjeździe z Lazio Rzym 4:1, a rewanż rozegrają w środę na własnym boisku.

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów odpadli już z obecnej edycji. Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn ma w dorobku 134 bramki, natomiast Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony - 120.

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (gwiazdka - wciąż aktywni gracze): 1. Cristiano Ronaldo* 134 bramki 2. Lionel Messi* 120 3. Robert Lewandowski* 72 4. Raul Gonzalez 71 5. Karim Benzema* 70 6. Ruud van Nistelrooy 56 7. Thierry Henry 50 8. Andrij Szewczenko 48 . Zlatan Ibrahimovic* 48 10. Thomas Mueller* 47