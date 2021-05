Na mogący pomieścić 50 tys. widzów Estadio de Dragao wejdzie ostatecznie 16,5 tys. osób. Oba kluby otrzymały po 6 tys. biletów dla swoich sympatyków.

Aby wejść na obiekt trzeba będzie okazać zaświadczenie o szczepieniu lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa - PCR nie starszy niż ze środy, a antygenowy z piątku lub soboty.

Manchester City, dotychczas pozostający w cieniu lokalnego rywala - United, stanie przed szansą zdobycia po raz pierwszy Pucharu Europy. Chelsea wywalczyła to trofeum w 2012 roku.

Tuchel i Guardiola przygotowani na cierpienie

Jestem przekonany, że będziemy musieli cierpieć, żeby wygrać. To będzie mecz dynamiczny, 90 minut gry bez dominacji jednej z drużyn. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by to była najlepsza reklama futbolu - powiedział trener drużyny z Manchesteru Pep Guardiola.

Na "cierpienie" przygotowany jest również szkoleniowiec "The Blues" Thomas Tuchel.

Musimy być odważni, wspólnie cierpieć, zagrać z dużą jakością i wiarą w siebie. Czujemy tę wiarę. To dobre uczucie przed finałem - podkreślił.

Pierwotnie mecz miał być rozegrany w Stambule. UEFA przeniosła go do Porto z powodu trudnej sytuacji epidemicznej w Turcji, która znalazła się na brytyjskiej "czerwonej liście" ze względu liczbę zakażeń koronawirusem.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 21.