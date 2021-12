Tuż po losowaniu grupę B okrzyknięto najmocniejszą. Oprócz Atletico i Porto grały w niej także Liverpool i AC Milan.

Angielska ekipa zdominowała rywalizację odnosząc komplet sześciu zwycięstw i notując bilans bramek 17-6. We wtorek "The Reds" pokonali na wyjeździe AC Milan 2:1, choć w ich składzie zabrakło kilku podstawowych zawodników, szczególnie z bloku defensywnego.

Prowadzenie mediolańczykom w 29. minucie dał Anglik Fikayo Tomori. Liverpool odpowiedział golami Egipcjanina Mohameda Salaha w 36. i Belga Divocka Origiego w 55.

Wygrana Liverpoolu oznaczała, że Porto do zajęcia drugiego miejsca wystarczał remis. Wynik 0:0 utrzymywał się do 56. minuty, kiedy gola dla Atletico zdobył Francuz Antoine Griezmann.

Dziesięć minut później sytuacja gości skomplikowała się, bo czerwoną kartką ukarany został Belg Yannick Carrasco. "Smoki" przewagi zawodnika nie zdołały jednak wykorzystać, a niedługo później same straciły piłkarza. Również czerwoną kartkę zobaczył w 70. minucie Brazylijczyk Wendell, który zaledwie siedem minut wcześniej wszedł na boisko.

W 90. minucie i doliczonym przez sędziego czasie gry wygraną Atletico przypieczętowali Argentyńczycy Angel Correa i Rodrigo De Paul. Chwilę później honorową bramkę dla Porto z rzutu karnego zdobył Sergio Oliveira.

Porto w Lidze Europy

Porto na pocieszenie pozostała gra w Lidze Europy.

W grupie A najważniejsze rozstrzygnięcia już były znane. Pewne awansu były Manchester City i Paris Saint-Germain. Na zakończenie mistrz Anglii przegrał na wyjeździe z RB Lipsk 1:2 i niemiecka ekipa zagra w Lidze Europy.

Prowadzenie RB Lipsk w 24. minucie dał Węgier Dominik Szoboszlai. W 71. podwyższył Portugalczyk Andre Silva. Dla gości w 77. trafił Algierczyk Riyad Mahrez. "The Citizens" kończyli mecz w dziesiątkę, bo czerwoną kartką w 83. minucie ukarany został Kyle Walker.

PSG natomiast wygrało z Club Brugge 4:1. W drugiej i siódmej minucie z goli cieszył się Kylian Mbappe, a w 38. i 76. Argentyńczyk Lionel Messi. Dla Club Brugge w 68. bramkę zdobył Mats Rits. Niespełna 23-letni Mbappe został tego dnia najmłodszym w historii piłkarzem, który w LM uzbierał 30 goli.

W tych grupach wszystko było jasne wcześniej

Absolutnie wszystko już wcześniej jasne było w grupach C i D. Z C do 1/8 finału LM awansowały Ajax Amsterdam i Sporting Lizbona, a w LE szczęścia szukać będzie Borussia Dortmund.

Ajax wzorem Liverpoolu zakończył tę fazę z kompletem zwycięstw. Pokonał u siebie Sporting 4:2, a jedną z bramek zdobył Sebastien Haller. Iworyjczyk z dziesięcioma trafieniami przewodzi klasyfikacji strzelców. Drugie miejsce zajmuje Robert Lewandowski z Bayernu Monachium - 9 goli.

BVB natomiast rozbiła na własnym obiekcie Besiktas Stambuł 5:0. Po dwie bramki zdobyli Marco Reus i Norweg Erling Haaland. Turecki zespół nie zdobył nawet punktu i zakończył fazę grupową z bilansem goli 3-19.

W grupie D pierwsze miejsce przypieczętował Real Madryt, który u siebie pokonał Inter Mediolan po golach Niemca Toniego Kroosa i Marco Asensio. Mistrz Włoch też zagra w 1/8 finału LM.

Trzecie miejsce w grupie zajęła największa rewelacja rozgrywek Sheriff Tyraspol. Mistrz Mołdawii zremisował na wyjeździe z Szachtarem Donieck 1:1.

W środę zagrają zespoły z grup E-H. Najciekawiej zapowiada się mecz w Monachium, gdzie Bayern podejmie Barcelonę. Bawarczycy mogą przyczynić się do wyeliminowania "Dumy Katalonii" z LM.

Po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup uzyskują awans do 1/8 finału LM. Zespoły z trzecich miejsc zostają przeniesione do Ligi Europy, gdzie z ośmioma ekipami z drugich pozycji w LE stworzą pary barażowe o 1/8 finału.