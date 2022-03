Liverpool przegrał z Interem Mediolan 0:1 (0:0) w rewanżowym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, ale mimo to awansował do ćwierćfinału. Pierwsze spotkanie "The Reds" wygrali na wyjeździe 2:0.

Liverpool - Inter Mediolan 0:1 (0:0)

Bramka: Lautaro Martinez (62).

Czerwona kartka: Alexis Sanchez (Hiszpania, 63)

Sędzia: Antonio Mateu Lahoz (Hiszpania)

Pierwszy mecz - 2:0

Michał Ignasiewicz