FC Szachtar, który zakończył dramatycznie przerwane rozpoczęciem wojny rozgrywki ligi ukraińskiej na pierwszym miejscu, będzie korzystał z Legia Training Center od sierpnia do listopada 2022 roku. Drużyna i sztab zespołu z Doniecka będą przygotować się do meczów fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA rozgrywanych na stadionie Legii, a także do spotkań ukraińskiej Premier Liha - napisano w komunikacie.

W Książenicach w roli gospodarza będzie też grać młodzieżowa drużyna z Doniecka, która wystartuje w Lidze Mistrzów tej kategorii wiekowej.

Infrastruktura Legia Training Center zapewni Szachtarowi możliwość prowadzenia procesu treningowego na najwyższym poziomie, a dogodna lokalizacja względem stadionu i lotniska zmniejszy czas poświęcony na logistykę. Chcemy podziękować władzom Legia Training Center za gościnność i udzieloną pomoc - powiedział dyrektor Działu Zarządzania Sportem Szachtara Witalij Chlywniuk, cytowany w komunikacie.

Rosyjska agresja na Ukrainę trwa od lutego, dlatego sportowcy i kluby poszukują możliwości treningu i startów w innych krajach. Także rywalizujące w eliminacjach Champions League Dynamo Kijów, którego piłkarzem jest Tomasz Kędziora, w roli gospodarza gra w Polsce - w Łodzi.