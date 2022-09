Po pięć milionów euro wypłacone zostanie zespołom pokonanym w decydującej rundzie kwalifikacji. Zwycięzcy tych dwumeczów otrzymają premię przysługującą wszystkim innym zespołom, które dostały się do fazy grupowej. Podobnie jak w poprzednim sezonie wynosi ona po 15,64 mln euro dla każdego z 32 klubów.

Za każdy wygrany mecz w grupie UEFA wypłaci 2,8 mln, za remis - 930 tysięcy euro, przy czym środki, które pozostaną na koncie UEFA po remisach, zasilą pulę za wygrane.

Premia za awans do 1/8 finału wynosi 9,6 mln, za ćwierćfinał - 10,6 mln, a półfinał - 12,5 mln. Przegrany w finale otrzyma 15,5, a zwycięzca - 20 milionów euro (dodatkowo otrzyma 3,5 mln euro za zakwalifikowanie się i występ w Superpucharze UEFA i kolejny milion, jeśli wzniesie to trofeum).

Oprócz tego pomiędzy kluby rozdysponowana zostanie kwota 600,6 mln, w zależności od ich pozycji w rankingu uwzględniającym występy w ostatnich 10 latach (to nie to samo co ranking klubów UEFA). Najniżej sklasyfikowany uczestnik - Maccabi Hajfa - otrzyma 1,137 mln euro, 31. w tym zestawieniu Rangers FC - 2,274 mln, kolejny, tj. Viktoria Pilzno - 3,411 mln, itd. aż do zajmowanego przez Real Madryt pierwszego miejsca - 36,384 mln euro. O nieco milion euro mniej trafi na konto Bayernu Monachium.

W puli ze sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych do podziału jest 300,3 mln euro.

W rozpoczynającej się we wtorek edycji LM nie ma polskich klubów. Finał zaplanowano na 10 czerwca w Stambule.

Nagrody finansowe UEFA za udział w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/23 (w euro)*:



odpadnięcie w 4. rundzie eliminacji - 5 mln

faza grupowa - 15,25 mln

każde zwycięstwo - 2,8 mln

każdy remis - 930 tys.

1/8 finału - 9,6 mln

1/4 finału - 10,6 mln

1/2 finału - 12,5 mln

przegrany w finale - 15,5 mln

zwycięzca finału - 20 mln



prawa marketingowe i telewizyjne (do podziału) - 300,3 mln

ranking klubów za ostatnie 10 lat (do podziału) - 600,6 mln



* - w rzeczywistości kwoty będą nieco mniejsze, ponieważ do końca sezonu 2023/24 z puli nagród wypłacane będą środki na pomoc w walce z efektami pandemii COVID-19.