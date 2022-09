Chciałbym, aby FC Bayern i publiczność przywitały go z wdzięcznością. Nie można zapomnieć tego, co Lewandowski zrobił dla tego klubu. Grał w nim przez osiem lat i zdobył wszystko, co było do zdobycia. Co roku strzelał rywalom 35-50 bramek - powiedział Rummenigge w rozmowie z "Muenchner Merkur” i "tz".

Bayer w ostatnim meczu ligowym zremisował w sobotę u siebie z VfB Stuttgart 2:2 w doliczonym czasie gry i z dorobkiem dwunastu punktów i bilansem bramkowym 10-5 zajmuje trzecie miejsce w tabeli Bundesligi. Prowadzi Union Berlin 14 przed SC Freiburg 13. Lewandowski w lecie opuścił ten klub i przeniósł się do Barcelony.