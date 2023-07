Spotkania 2. rundy eliminacji rozegrane zostaną 26 lipca w Częstochowie (godz. 20.15) i 1 lub 2 sierpnia w Baku.

Reklama

11-krotny mistrz Azerbejdżanu to dobrze znany i wyjątkowo niewygodny dla polskich drużyn przeciwnik. W sezonie 2010/11 w eliminacjach Ligi Europy wyeliminował Wisłę Kraków, trzy lata później Piasta Gliwice, by wreszcie w sezonie 2020/21 w decydującym spotkaniu o awansie do fazy grupowej tych rozgrywek pokonać w Warszawie Legię 3:0. Z kolei przed rokiem już w 1. rundzie zamknął drzwi do Champions League Lechowi Poznań - w Polsce co prawda "Kolejorz" wygrał 1:0, ale w rewanżu było 1:5.

Reklama

Łącznie z siedmiu potyczek z tym rywalem polskie drużyny wygrały tylko dwie i nigdy nie przeszły do następnego etapu zmagań.

Założony w 1995 roku Karabach od sezonu 2014/15 regularnie występuje w fazie grupowej europejskich pucharów, głównie w Lidze Europy. Ma jednak też za sobą debiut w Lidze Mistrzów (2017/18), gdy jego zawodnikiem był Jakub Rzeźniczak. W poprzednim sezonie, po wyeliminowaniu Lecha, odpadł w 4., ostatniej rundzie kwalifikacji Champions League, następnie zajął trzecie miejsce w grupie Ligi Europy i po "spadku" do Ligi Konferencji przegrał z KAA Gent dwumecz o 1/8 finału tych ostatnich rozgrywek.

Aby awansować do fazy grupowej LM, Raków bądź Karabach muszą w sumie wyeliminować czterech rywali.