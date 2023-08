O wygranej duńskiej drużyny, której bramki strzegł Kamil Grabara, zadecydowało samobójcze trafienie Rumuna Bogdana Racovitana w dziewiątej minucie.

Reklama

Na środę zaplanowano mecze w trzech pozostałych parach. Rewanże odbędą się w przyszłym tygodniu.

Zwycięzcy dwumeczów awansują do fazy grupowej 32-zespołowej Ligi Mistrzów, natomiast przegrani wystąpią w grupach Ligi Europy, drugich pod względem prestiżu i nagród finansowych rozgrywek klubowych UEFA.

Reklama

Za dotarcie do ostatniej rundy kwalifikacji Champions League na konto Rakowa wpłynie co najmniej 5,5 mln euro z tytułu premii UEFA. W przypadku awansu do fazy grupowej najbardziej prestiżowego z pucharów - co najmniej 15,5 mln.