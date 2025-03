Zieliński i Moder zagrali od pierwszej minuty

Obaj polscy piłkarze wyszli na boisko w podstawowych składach i z numerem "7" na koszulce. Obaj rozegrali też całe spotkanie. Inter objął prowadzenie w 38. minucie po golu Marcusa Thurama. Martinez podwyższył w 50.

Chwilę przed golem Argentyńczyka strzelał Zieliński. Jego uderzenie zablokował Moder i piłka wróciła do 30-letniego pomocnika. Zieliński na drugą próbę się nie zdecydował, ale idealnie podał do Martineza, który trafił do siatki.

Moder trafił w poprzeczkę, Zieliński zmarnował rzut karny

Moder miał swoją okazję na gola. W 56. minucie gry pomocnik reprezentacji Polski trafił w poprzeczkę bramki Interu.

Rzut karny Zieliński wykonywał w 65. minucie. Bramkarz Feyenoordu Timon Wellenreuther wyraźnie przed strzałem Polaka zaczął kierować się w swoją prawą stronę, w którą jak się okazało słaby strzał oddał Zieliński. Niemiec pewnie odbił piłkę.

Inter bliżej awansu. Kolejnym rywalem Bayern lub Bayer

Rewanż zostanie rozegrany 11 marca w Mediolanie. Lepszy z tej pary w ćwierćfinale trafi na Bayern Monachium albo Bayer Leverkusen. Ich mecz w stolicy Bawarii rozpocznie się o godzinie 21.00.

We wtorek Real Madryt pokonał u siebie w derbach stolicy Atletico 2:1, PSV Eindhoven przegrał z Arsenalem Londyn aż 1:7, Club Brugge uległ Aston Villi Birmingham 1:3, a Borussia Dortmund zremisowała z Lille 1:1.