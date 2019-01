Jak poinformował największy sportowy włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport", we wtorek rano Piątek wyjechał z Genoi do Mediolanu. Pierwszym punktem w jego programie mają być testy medyczne. Po nich mogłoby nastąpić podpisanie kontaktu.

Równocześnie w Mediolanie ma się odbywać spotkanie dyrektora sportowego Milanu Leonardo, byłego piłkarza tego klubu i reprezentacji Brazylii, z prezesem Genoi Enrico Preziosi i dyrektorem generalnym tego klubu Giorgio Perinettim.

Włoskie media wskazują, że Milan wciąż walczy o obniżenie sumy, jaką musiałby by zapłacić za 23-letniego Polaka. W ostatnich godzinach ponoć przedstawiciele klubu z Mediolanu chcieliby w ramach rozliczenia "dorzucić" pomocnika Jose Mauriego. Wciąż też nie została sfinalizowana przeprowadzka do Chelsea Londyn Argentyńczyka Gonzalo Higuaina, który do tej pory był wypożyczony do Milanu z Juventusu Turyn.

Według nieoficjalnych informacji, kwota transferu Piątka ma oscylować wokół 40 mln euro.

Pochodzący z Dzierżoniowa piłkarz w polskiej lidze występował w Zagłębiu Lubin i Cracovii. Jego dorobek w ekstraklasie to 39 goli w 105 meczach. Latem 2018 przeniósł do Genoi. Kosztował ok. czterech milionów euro. Trafił do siatki w siedmiu pierwszych występach w Serie A. Obecnie z 13 bramkami znajduje się w ścisłej czołówce klasyfikacji strzelców włoskiej ekstraklasy.

Jesienią Piątek zadebiutował w reprezentacji Polski. Wystąpił w dwóch spotkaniach i zdobył jednego gola (z Portugalią w Lidze Narodów).

Milan to jeden z najbardziej renomowanych klubów piłkarskich świata, m.in. siedem razy sięgnął po Puchar Europy, 18-krotnie zdobył mistrzostwo kraju, ostatnio w 2011 roku, i pięć razy triumfował w Pucharze Włoch.

Po 20 kolejkach obecnego sezonu ekipa z Mediolanu jest czwarta w tabeli Serie A, a do prowadzącego Juventusu traci 22 pkt. Genoa zajmuje 14. pozycję.