"Jest porozumienie" - podała "La Gazzetta dello Sport" po długich rozmowach kierownictwa obu klubów w Mediolanie. Dziennik poinformował, że uzgodniona wartość transferu Piątka z Genoi do Milanu to 35 milionów euro. Sportowa gazeta przytoczyła słowa prezesa Milanu Paolo Scaroniego, który zapewnił: "W rozmowach w sprawie Piątka nie jesteśmy w lesie i z tego jesteśmy zadowoleni". Dotychczasowy rezultat negocjacji podsumowano następująco: "Piątek jest coraz bliżej założenia koszulki Rossoneri".

"La Gazzetta dello Sport" odnotowała zarazem, że wieczorem we wtorek polski zawodnik przyjechał do Mediolanu. "Piątek blisko Milanu" - zauważyła agencja Ansa, według której do uzgodnienia pozostały już tylko ostatnie detale transferu. Jak zaznacza, jego suma to prawie 40 milionów euro wraz z bonusem. Jeśli, jak podkreśla, wszystkie szczegóły kontraktu zostaną dopracowane, w środę Polak przejdzie testy w klinice medycznej Milanu.



"Corriere dello Sport" pisze wręcz, że Piątek już "jest nowym zawodnikiem Milanu".

Pochodzący z Dzierżoniowa piłkarz w polskiej lidze występował w Zagłębiu Lubin i Cracovii. Jego dorobek w ekstraklasie to 39 goli w 105 meczach. Latem 2018 przeniósł do Genoi. Kosztował ok. czterech milionów euro. Trafił do siatki w siedmiu pierwszych występach w Serie A. Obecnie z 13 bramkami znajduje się w ścisłej czołówce klasyfikacji strzelców włoskiej ekstraklasy. Jesienią Piątek zadebiutował w reprezentacji Polski. Wystąpił w dwóch spotkaniach i zdobył jednego gola (z Portugalią w Lidze Narodów).

Milan to jeden z najbardziej renomowanych klubów piłkarskich świata, m.in. siedem razy sięgnął po Puchar Europy, 18-krotnie zdobył mistrzostwo kraju, ostatnio w 2011 roku, i pięć razy triumfował w Pucharze Włoch. Po 20 kolejkach obecnego sezonu ekipa z Mediolanu jest czwarta w tabeli Serie A, a do prowadzącego Juventusu traci 22 pkt. Genoa zajmuje 14. pozycję.