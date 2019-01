Do zdarzenia doszło w 72. minucie spotkania we Florencji. Zdenerwowany decyzją arbitra Gianluki Manganiello zawodnik drużyny gości podszedł do niego i splunął w jego kierunku.

Edin Dzeko sent off for spitting at the ref. Disgusting pic.twitter.com/ObRs1LL8Ef — MUHAMMAD ALI. (@movidic15) 30 stycznia 2019

AS Roma straciła więcej niż sześć goli w pucharowym meczu po raz pierwszy od 1961 roku. "Viola" w półfinale zmierzy się z AC Milan, którego piłkarzem jest Krzysztof Piątek. Jego dwa gole we wtorek dały "Rossoneri" awans w konfrontacji z Napoli.

Do kontrowersji doszło także w drugim środowym spotkaniu ćwierćfinałowym, w którym Juventus Turyn niespodziewanie uległ na wyjeździe Atalancie Bergamo 0:3. Po drugim golu trener gości Massimilano Allegri rzucił płaszcz na murawę, a sędzia odesłał go za to na trybuny. Szkoleniowiec nie miał później pretensji do arbitra.

To była właściwa decyzja. Byłem zdenerwowany, straciłem nad sobą kontrolę, a sędziowanie było znakomite - przyznał.

"Stara Dama" zdobyła Puchar w czterech ostatnich edycjach rozgrywek.

To wisiało w powietrzu. W futbolu zdarzają się złe wieczory. Byliśmy chyba trochę zmęczeni psychicznie. Ale nie ma co z tego robić dramatu, to był po prostu zły dzień. Jesteśmy rozczarowani odpadnięciem, ale szaleństwem było zakładać, że Juventus jest w stanie wygrać wszystkie mecze w tym sezonie - zaznaczył Allegri.

Atalanta pozna półfinałowego rywala w czwartek wieczorem po meczu na San Siro, gdzie Inter Mediolan podejmie Lazio Rzym.