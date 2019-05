"Rossoneri" dzięki temu zwycięstwu wrócili do walki o lokaty 3-4, dające awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Są na piątej pozycji z 62 punktami - jednym straty do lokalnego rywala Interu, który swoje spotkanie rozegra w poniedziałek. Rywalem na San Siro będzie zamykające tabelę i już zdegradowane Chievo Werona.

Niemoc strzelecka Piątka trwa od 6 kwietnia, kiedy uzyskał bramkę w spotkaniu z Juventusem Turyn. Było to jego 21. trafienie w Serie A w tym sezonie. W klasyfikacji strzelców wyprzedzają go Fabio Quagliarella z Sampdorii Genua - 25 oraz Kolumbijczyk Duvan Zapata z Atalanty Bergamo - 22.

We wcześniejszym sobotnim spotkaniu Atalanta pokonała u siebie Genoę 2:1. Przed pozostałymi rozstrzygnięciami tej kolejki jest trzecia w tabeli z dorobkiem 65 punktów.

Tytuł mistrzowski od kilku tygodni ma zapewniony Juventus, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny. Drugie miejsce na pewno zajmie Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego.