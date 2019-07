Jak poinformował londyński klub, Lampard podpisał trzyletni kontrakt.

"Jestem niezmiernie dumny z tego, że wracam do Chelsea jako główny trener. Wszyscy znają moją miłość do tego klubu i historię, w której mieliśmy udział. Jednak moim celem jest teraz praca i przygotowanie do nadchodzącego sezonu. Jestem tutaj po to, żeby ciężko pracować, pomóc klubowi w sukcesach. Nie mogę doczekać się początku" - poinformował nowy trener "The Blues" w oświadczeniu.

41-letni obecnie Lampard pracował jako szkoleniowiec Derby od 31 maja 2018 roku. Doprowadził zespół do fazy play off o awans do Premier League, ale jego podopieczni przegrali 27 maja w decydującym meczu z ekipą Aston Villa 1:2. To była jego pierwsza samodzielna praca trenerska.

W czasie bogatej kariery piłkarskiej Lampard większość czasu spędził w Chelsea (2001-2014). W barwach londyńskiego klubu przez 13 sezonów wystąpił w ponad 600 meczach. Wygrał Ligę Mistrzów w 2012 roku, zdobył trzykrotnie mistrzostwo kraju i ma w dorobku cztery Puchary Anglii. Na jego koncie jest też 106 występów i 29 goli w reprezentacji Anglii.

Ostatnio Chelsea pozostawała bez pierwszego trenera, ponieważ Maurizio Sarri odszedł do Juventusu Turyn.

Faworytem do zastąpienia go na Stamford Bridge był właśnie Lampard. Już 25 czerwca informowano, że Derby County wyraziło zgodę na prowadzenie przez niego rozmów z Chelsea.

"The Blues" w minionym sezonie wygrali Ligę Europy, a w Premier League zajęli trzecie miejsce.