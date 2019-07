"To dokładnie przemyślany krok przez sztab szkoleniowy Liverpoolu oraz nasz zespół rekrutacyjny i naszego trenera bramkarzy Paula Clementsa. Kamil ma już doświadczenie w seniorskim futbolu i mogę powiedzieć, że jest bardzo pewny siebie. Chciałbym podziękować Juergenowi Kloppowi i Liverpoolowi za umożliwienie Kamilowi zrobienia kolejnego kroku w karierze" - powiedział trener Huddersfield Town Jan Siewert cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Grabara, który 8 stycznia skończył 20 lat, jesienią był trzecim bramkarzem "The Reds". Podstawowym był Brazylijczyk Alisson, a jego zmiennikiem Belg Simon Mignolet. Dlatego wiosną Polak został wypożyczony do duńskiego AGF Aarhus, w którym rozegrał 16 meczów.

Polski golkiper, który do Liverpoolu trafił z Ruchu Chorzów w 2016 roku (najpierw do zespołu juniorów), przed poprzednim sezonem został zgłoszony do rozgrywek Ligi Mistrzów, ale nie wystąpił w żadnym meczu. Nie zadebiutował jeszcze również w Premier League.

Utalentowany piłkarz był podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy do lat 21. Biało-czerwoni z sześcioma punktami zajęli trzecie miejsce w grupie A: wygrali z Belgią 3:2 i Włochami 1:0 i przegrali z Hiszpanią 0:5.