O przenosinach de Ligta do "Starej Damy" informowały już pod koniec czerwca włoskie media.

W czwartek Juventus podał, iż kontrakt opiewa na 75 mln euro, a do tego dochodzą jeszcze bonusy w wysokości 10,5 mln. To trzeci z najdroższych transferów w historii klubu. Pozyskanie Portugalczyka Cristiano Ronaldo kosztowało 105 mln, a Argentyńczyka Gonzalo Higuain 90 mln.

"Mistrzostwo pod względem techniki, supersiła fizyczna, wizja gry, organizacja i zrozumienie dynamicznej defensywy, bramkostrzelność - zwłaszcza głową. Matthijs jest perfekcyjną syntezą współczesnego obrońcy" - zaznaczono w komunikacie.

De Ligt przyczynił się do zdobycia przez klub z Amsterdamu mistrzostwa i Pucharu Holandii oraz do dotarcia do półfinału Ligi Mistrzów. Debiut w profesjonalnej piłce zaliczył we wrześniu 2016 roku. W wieku 17 lat zaś po raz pierwszy wystąpił w seniorskiej reprezentacji "Oranje".

Według medialnych doniesień o pozyskanie utalentowanego nastolatka ubiegało się kilka czołowych europejskich klubów, a wśród nich Paris-St. Germain, Manchester United i FC Barcelona.