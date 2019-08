Berlińczycy awansowali do ekstraklasy po raz pierwszy w historii klubu i od razu zmierzą się z trzecią ekipą Bundesligi w poprzednim sezonie. RB Lipsk nie cieszy się popularnością w Niemczech. Sympatycy innych klubów podkreślają, że to "sztuczny" zespół, zbudowany wyłącznie dzięki pieniądzom, bez historii i tradycji.

Kibice Unionu zapowiedzieli, że wyrażą swój sprzeciw wobec rywali w rozpoczynającym się w niedzielę o 18 meczu w stolicy, zachowując milczenie przez pierwszy kwadrans.

"Planowany przez was bojkot przez pierwsze 15 minut nie jest dobry dla nas, piłkarzy. Przygotujcie lepiej jakąś choreografię albo coś innego zamiast tego. My, zawodnicy, i wy, kibice, musimy pokazać rywalom, że to nasz teren, nasz dom. Oni muszą poczuć: +Witamy w piekle+" - napisał na Instagramie 31-letni polski bramkarz.

"Możecie zrobić wszystko, co chcecie, ale bojkot nam nie pomoże. Wasza euforia, wasze przyśpiewki i okrzyki są nam potrzebne" - dodał.

Wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się obrońca Christopher Lenz.

"Oczywiście jesteśmy za tym, żeby nasi kibice zagrzewali nas do walki. W poprzednim sezonie widać było w meczach z Hamburgiem czy Magdeburgiem, że gdy mamy za plecami fanów, jest nam trochę łatwiej" - podkreślił 24-letni piłkarz.

Pierwsza kolejka Bundesligi rozpocznie się w piątek, kiedy broniący tytułu Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego podejmie inny stołeczny zespół - Herthę.