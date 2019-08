Dośrodkowywał z prawego skrzydła Anglik Kieran Trippier, kupiony tego lata z Tottenhamu Hotspur za ok. 22 mln euro.

W 54. minucie próbkę swoich umiejętności dał inny piłkarz sprowadzony do Atletico w tym okienku transferowym - Joao Felix, który trafił do Madrytu z Benfiki Lizbona za 120 mln euro. 19-letni Portugalczyk otrzymał piłkę na swojej połowie, w ładnym stylu minął dwóch rywali, przebiegł kilkadziesiąt metrów, a kolejny przeciwnik sfaulował go w polu karnym i sędzia podyktował "jedenastkę". Szansę na drugą bramkę tego wieczoru zmarnował jednak Morata, którego strzał obronił Soria.

W 66. minucie po starciu z jednym z rywali Felix upadł na murawę i nie podnosił się z niej przez pewien czas, trzymając się za nogę. Chwilę później został zmieniony, ale boisko opuścił o własnych siłach.

Oba zespoły kończyły spotkanie w dziesiątkę. W 38. minucie boisko musiał opuścić zawodnik Getafe Jorge Molina, ale siły wyrównały się w 42., kiedy drugą żółtą kartkę w ciągu kilkudziesięciu sekund zobaczył Brazylijczyk Renan Lodi.

W sobotę pierwszy w tym sezonie mecz ligowy rozegrał Real Madryt, który - bez zmagającego się z urazem Belga Edena Hazarda, sprowadzonego z Chelsea Londyn - pokonał na wyjeździe Celtę Vigo 3:1.

Od falstartu obronę tytułu rozpoczęła natomiast w piątek Barcelona. Po efektownym golu Aritza Aduriza w 89. minucie "Duma Katalonii" przegrała na wyjeździe z Athletic Bilbao 0:1.