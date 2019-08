Dużo dyskutuje się na temat mojej gry w Bayernie. Do uzgodnienia zostały już tylko szczegóły nowej umowy. W Monachium czuję się doskonale, tu chcę wygrywać tytuły, również Ligę Mistrzów – podkreślił reprezentant Polski. Dodał, że marzy o zdobyciu 300 goli w Bundeslidze. Na razie ma ich 207 na koncie.

W wywiadzie Lewandowski pochlebnie wyraził się również o nowych nabytkach mistrza Niemiec. Jego ostatnie podanie to szaleństwo. Może być kluczowe w ważnych meczach, szczególnie w Lidze Mistrzów – powiedział o Brazylijczyku Philippe Coutinho, który został wypożyczony do Bayernu z Barcelony.

Stajemy się dzięki niemu bardziej nieprzewidywalni i niebezpieczni. Może grać jako klasyczna dziesiątka, ale też na lewej czy prawej stronie. Mamy teraz o wiele więcej opcji – dodał Polak.

Napastnik Bayernu jest również zadowolony z pozyskania Ivana Perisica, z którym grał już w Dortmundzie. Jestem pewien, że Ivan może być pozytywnym zaskoczeniem sezonu. Gra lewą i prawą nogą, jest mocny w pojedynkach główkowych i potrafi dobrze dryblować – ocenia "Lewy" Chorwata.

Bayern potrzebuje presji w składzie, by w walce o tytuł pokonać Borussię. Dortmund zrobił dużo, mają szeroką kadrę, ale nie chodzi o ilość, a o jakość. I to na pewno my mamy graczy lepszych jakościowo – spuentował polski napastnik.

Robert Lewandowski został uznany najlepszym piłkarzem drugiej kolejki niemieckiej ekstraklasy przez magazyn "Kicker". Napastnik Bayernu Monachium, który popisał się hat-trickiem w sobotnim meczu z Schalke 04 Gelsenkirchen, trafił też do jedenastki weekendu. Po dwóch meczach Lewandowski, który był królem strzelców w dwóch poprzednich sezonach, ma na koncie pięć goli.