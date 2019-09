Zwycięską bramkę na San Siro uzyskał tuż przed przerwą Stefano Sensi. Udinese od 35. minuty grało w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Argentyńczyka Rodrigo De Paula, który uderzył rywala bez piłki.

Dwa punkty straty do lidera ma Juventus Turyn, który wcześniej zremisował na wyjeździe z Fiorentiną 0:0. W obu ekipach wystąpili polscy bramkarze - Bartłomiej Drągowski u gospodarzy i Wojciech Szczęsny w zespole gości. Ponadto w 89. minucie na boisku pojawił się sprowadzony przez Fiorentinę z Górnika Zabrze Szymon Żurkowski. Był to jego debiut we włoskiej ekstraklasie.

Z kolei trzecie, mające sześć punktów Napoli, w barwach którego cały mecz rozegrał Piotr Zieliński, pokonało przed własną publicznością Sampdorię Genua 2:0. W składzie gości znalazło się dwóch polskich piłkarzy: Karol Linetty i Bartosz Bereszyński. W meczowej kadrze gospodarzy zabrakło kontuzjowanego Arkadiusza Milika.

W poniedziałek komplet punktów może mieć też AC Torino. "Byki" zmierzą się przed własną publicznością z Lecce.